Una bomba di bellezza per trasformare il mondo, un’arma di seduzione, un profumo: Flowerbomb



Ci sono esigenze che crescono dentro fino a esplodere con una deflagrazione carica di passione che rilascia nel mondo piccole particelle di meraviglia in grado di contagiare tutto ciò che ci circonda. Tra queste, una delle più straordinarie è la ricerca della bellezza, bellezza non solo esteriore, da diffondere per rendere il mondo un posto migliore, positivo, trasformando l'attitudine delle persone, portandole, finalmente, a sorridere.





Da sempre il duo di fashion artist, Viktor Horsting e Rolf Snoeren, ha voluto comunicare dei messaggi attraverso le proprie creazioni surreali, dal glamour provocante e dall’eleganza inaspettata, mettendo in scena dei veri e propri spettacoli, più che sfilate, mostrando al mondo il loro genio creativo e il loro pensiero.

Nel 2005, anche in loro si insinua l'esigenza di diffondere la bellezza per contagiare il mondo e lo fanno trasformando la loro passerella in uno spettacolo incredibile che trasmettesse un messaggio di positività.

Durante quella sfilata, il duo di creativi non si fermò alla moda e presentò qualcosa di più sensoriale che potesse esplodere nell'aria e raggiungere il cuore delle persone trasformando il negativo in positivo, la realtà in sogno, la donna in fiore: Viktor & Rolf presentarono Flowerbomb.





Il profumo, che rappresenta la risposta di Viktor & Rolf al bisogno di “creare una fragranza che potesse rendere il mondo un posto migliore”, è un'esplosione di fiori che contagia tutti a partire dal suo incontenibile bouquet floreale gourmand con decine di orchidee Cattleya, centinaia di gelsomini Sambac, migliaia di fresie e milioni di petali di rosa.

Per rendere il mondo un posto più bello Viktor & Rolf hanno reinventato un concetto negativo, rendendolo lo strumento per diffondere bellezza e lusso: hanno scelto come flacone una granata di diamante che potesse contenere l'incontenibile.





Una bomba esplosiva di fiori, femminilità e bellezza declinata anche in altre due varianti dalle diverse sfumature olfattive.

Flowerbomb Bloom, trasparente, luminosa e avvolgente, un’esplosione di fiori freschi.



Flowerbomb Nectar, dalla personalità intensa e intrigante, un vero tuffo nel cuore dei fiori.





Un'arma di seduzione e amore da scegliere ogni giorno per diffondere la bellezza e portare positività al mondo.



Se anche tu vuoi trasformare il negativo in positivo, la realtà in sogno, prova Flowerbomb! Richiedi il campione gratuito.

Credits ph.: Unsplash