Una melodia festosa e un profumo nell'aria: Flowerbomb, il modo migliore per donare emozioni a Natale

Echeggia un suono in lontananza, la magia del Natale prende vita in una coreografia di fiocchi danzanti con in mano petali rosa.



Campanelle dal suono magico e gioioso accompagnano la danza incantata.

Un profumo si intensifica nell'aria mentre il suono si affievolisce, i fiocchi danzanti si allontanano con un inchino, lasciando il posto a un cofanetto ornato da scintillanti nastri rosa, campanelle tintinnanti e foglie di agrifoglio argentato.

Da uno spettacolo da sogno a uno spettacolo sensoriale che è impossibile non riconoscere: il profumo di Flowerbomb si espande nell'aria incantando l'atmosfera natalizia.













L'arte natalizia del dono è resa ancora più magica quando si regala un profumo che fa parte di un mondo surreale, meraviglioso e teatrale come quello di Viktor & Rolf.





Il motivo tintinnante delle festività di Viktor & Rolf omaggia la simbologia natalizia delle campane, abbinandola all'icona festosa del fiocco: è dalla loro unione che nasce il coffret esclusivo che custodisce Flowerbomb, una campana ornata da un fiocco rosa brillante, campanellini melodiosi e foglie di agrifoglio metallizzate.



Scopri di più sul cofanetto di Flowerbomb di Viktor & Rolf.





Contagiato dallo spirito festoso, anche Spicebomb, la fragranza maschile di Viktor & Rolf, si veste di nuance scintillanti con il suo cofanetto color argento.

Scopri di più sul cofanetto di Spicebomb di Viktor & Rolf.





Viktor & Rolf ti augura feste incantate.

Credits ph.: Getty Images