Musica, passione, bellezza e la fragranza da scegliere. Scoprite il video backstage per il nuovo profumo Trussardi Sound of Donna, con Annalisa

Una giovane donna si aggira per la città, intonando una canzone, indossando un profumo.

Non è una donna qualsiasi, ma la cantante Annalisa, testimonial del video della nuova fragranza femminile Trussardi Sound of Donna.

Nessuno meglio di lei avrebbe potuto interpretare l'impeto della Generazione X e delle Millennials, le vere protagoniste del nuovo profumo Sound of Donna.

Sono le prime luci dell'alba e riecheggiano nell'aria i passi di Annalisa, mentre Milano è ancora assopita.

Ci troviamo nel quartiere Garibaldi, dove svettano verso il cielo i nuovi edifici che rappresentano il futuro della città.

Sulle labbra della cantante prendono forma le prime strofe della sua canzone Il mondo prima di te.

Quello che all'inizio è un canticchiare tra sé e sé, diventa sempre più incontenibile fino a esplodere.

Annalisa cede alla musica, alla sua arte, alla sua passione e inizia a cantare con tutta la potenza della sua voce e a correre, mentre sul ponte sospeso che attraversa via Melchiorre Gioia compaiono i musici della sua band, pronti ad accompagnarla nel suo destino.

Alla fine del percorso c'è un uomo che la aspetta. Che sia lui quello giusto con cui condividere il proprio Sound?

Come tutte le passioni, anche quella della musica non può essere frenata: per Annalisa è la sua arte, il suo Sound.

L'esternazione di un'anima che ritroviamo in Sound of Donna, la nuova fragranza di Trussardi Parfums che rappresenta i suoni di una donna femminile, ironica, forte, appassionata e sicura di sé.





Scoprite il video del backstage con Annalisa.

Trussardi Sound of Donna: il backstage del video del nuovo profumo