Tra note musicali e olfattive. Annalisa è la testimonial del nuovo profumo Sound of Donna di Trussardi

Sound of Donna è la nuova fragranza femminile Trussardi Parfums. Ad incarnare la sua essenza, una musa d'eccezione, la cantante Annalisa.

Testimonial della campagna e protagonista dello spot pubblicitario sulle note del suo singolo "Il mondo prima di te", Annalisa rappresenta la nuova fragranza Trussardi, dallo spirito sofisticato, con un tocco di irriverenza.

Sound of Donna. Suono di donna.

Annalisa è l'icona perfetta per omaggiare una fragranza che celebra le sue note olfattive su un sottofondo musicale, composto dalla più bella delle melodie: la personalità di una donna femminile, ribelle, ironica e chic, proprio come lei, e come tutte noi.





Diventata celebre nel 2011, con la sua partecipazione al talent show Amici di Maria de Filippi, dove è arrivata seconda, ottenendo il Premio della critica, da allora è stato un susseguirsi di traguardi.

Nel panorama italiano, con diverse partecipazioni a San Remo, dove si è classificata al terzo posto nel 2018, e con il disco di platino per il singolo che accompagna lo spot del profumo Sound of Donna.













Insieme ai numerosi riconoscimenti internazionali, ai duetti con artisti del calibro di Dua Lipa, alle aperture dei concerti di Justin Bieber e a ben cinque tournée per portare in giro la sua musica.

Annalisa incarna la donna eclettica, inarrestabile e vibrante.

Dalla potenza della sua voce all'intensità della fragranza Sound of Donna, con le sue note fiorite orientali/gourmand/legnose, che raccontano il carattere delle giovani donne multitasking, che amano la vita, le sfide e non si arrendono mai.

Una fragranza seducente e radiosa.





Scopritela nello spot pubblicitario con Annalisa, viaggiando dalle note musicali a quelle olfattive.

Credits:

Le foto sono tratte dall'intervista di Fiamma Sanò sull'ultimo numero di Grazia

Foto Julian Hargreaves

Styling di Nike Antignani