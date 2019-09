Dal make-up della sfilata PE 2020 arriva una dichiarazione di bellezza all'insegna dell'eleganza ricercata. Ecco la femminilità secondo Tom Ford

Il lusso è anche nella semplicità, come ricorda Tom Ford. Per la Primavera/Estate 2020 lo stilista ha voluto riportare i riflettori sul lusso sportivo che ha fatto diventare famosa la moda americana; assoluto – sempre elegante fin nei dettagli - di carattere e audace, come la donna che lo indossa: decisa, sensuale, sicura di sé.

Il carattere emerge dalla selezione dei capi e dal mix di accessori, texture e colori, infine nel make-up e nella fragranza scelta che completa il beauty look e che conquista, così, il suo ruolo di rilievo.







Anche il beauty look per le passerelle della Primavera/Estate 2020 non poteva che essere ispirato dall'inimitabile New York Woman secondo lo stile Tom Ford.

La pelle delle modelle è fresca e lucente con Tom Ford Traceless Foundation Stick mentre il focus è sullo sguardo, carico di sensualità: l'intensità, insieme alla profondità del colore, deve mettere in luce la donna in tutto il suo fascino e potere. Lo smokey eyes satinato - realizzato con le tonalità 25 Pretty Baby e 27 Virgin Orchid di Tom Ford Eye Color Quad - è puro magnetismo che va oltre il giorno e la notte perché declinabile in mille sfumature, ognuna capace di esprimere un lato diverso della multisfaccettata eleganza di Tom Ford.

La luce è la chiave giusta per interpretare questi look: la pelle è scolpita a incandescenza mentre le gote e gli zigomi sono resi brillanti con Tom Ford Cheek Color in 06 Inhibition, una calda sfumatura di colore rosato; è un perfetto balance tra forza, audacia e femminilità.





La luce si staglia su una pelle liscia, perfetta, come una tela sulla quale poter costruire volumi e dimensioni senza distogliere l'attenzione sulla profondità degli occhi e sull'incarnato brillante, gli elementi fondamentali per esaltare l'immagine della donna moderna che ama sfidare le convenzioni.

In questo gioco di volumi, sfumature e bagliori, c'è un accessorio che, più di tutti, può declinare al meglio i codici del lusso contemporaneo: è Tom Ford Métallique.

Tom Ford Métallique è una fragranza fiorita e aldeidata che mescola note fresche (bergamotto e fiori bianchi di biancospino) a note calde (eliotropo, ambretta, balsamo di Perù, vaniglia e sandalo); è un profumo, quindi, dalla doppia anima – bellezza metallica fuori, cuore caldo e avvolgente all'interno - ed è l'emblema dell'incontro felice tra l'abito che avvolge la donna, la sua luminosità innata e il desiderio di affermare la sua sensualità e la sua audacia.

Incisivo, audace e inebriante: è il nuovo profumo Tom Ford Métallique

Lasciatevi anche voi conquistare da Tom Ford Métallique!

Trovate la nuova fragranza presso la Boutique di Tom Ford in Via Pietro Verri 3, a Milano, La Rinascente Duomo a Milano, La Rinascente Tritone a Roma, i punti vendita Sephora (e online su www.sephora.it), su www.luisaviaroma.com e tutti i punti vendita concessionari Tom Ford Beauty.