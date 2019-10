Seguiteci nel nostro racconto fotografico per scoprire la realtà sotto una nuova luce



Un profumo racconta molto di noi. Oltre l'emozione olfattiva, un profumo rappresenta i valori che vogliamo portare nel mondo, la nostra unica e personale visione su ciò che ci circonda, accompagnandoci in un viaggio onirico verso il futuro che vorremmo costruire.

Siamo andate alla scoperta di un nuovo modo di vedere la città, una Milano che cambia e riesce a conservare la propria identità, simbolo di una mentalità proiettata in avanti, un ambiente urbano contemporaneo che ci mostra che il futuro in realtà è già qui.



Abbiamo deciso di osservare tutto quello che ci circonda con la lente di Idôle by Lancôme, il profumo del futuro, facendoci avvolgere da suggestioni di luce inaspettate. Idôle è la nostra finestra sul mondo, il filtro che abbiamo scelto per guardare la città attraverso una visione che incarna l'ottimismo verso un domani luminoso e la fiducia in un mondo migliore.



Dalle guglie del Duomo, proiettate verso l'alto, creando un collegamento tra cielo e terra, abbiamo catturato bagliori e riflessi caleidoscopici che ci hanno fatto scoprire vedute inedite del cuore pulsante della città.

Una nuova luce attraverso cui guardare la brulicante moltitudine che anima la piazza, tanto che fermandosi ad osservare si poteva quasi percepire nell'aria il continuo fluire di pensieri e sogni di ciascun individuo che passava davanti alla nostra lente.

Un flusso continuo che attraversa la città, proprio come un incessante scrosciare d'acqua, con cui abbiamo giocato per dare vita a nuove sensazioni luminose, dove i riflessi vengono amplificati, dando vita a impressioni di immagini istantanee, che si susseguono rapidamente come il presentarsi ai nostri occhi di scenari futuri che sembrano già presenti.

Concludiamo il nostro viaggio alla ricerca di prospettive inesplorate nell'anima futuristica della città, dove le superfici riflettono la luce con la promessa di un futuro futuribile che sembra sempre più vicino.

Credits:

Foto: Claudia Ferri



Art Direction: Daniela Losini e Sara Moschini

Editor: Francesca Merlo