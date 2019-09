Abbiamo incontrato per voi Alice Venturi aka Alice Like Audrey per farci raccontare cosa significa essere una beauty influencer



Molti di voi conosceranno Alice Venturi come Alice Like Audrey, beauty influencer e prima di tutto beauty vlogger che mette al primo posto la trasparenza ed è riuscita a instaurare un rapporto di assoluta fiducia con i suoi follower.

Alice ha un sorriso contagioso, solare e nei suoi occhi leggiamo la sua anima senza filtri, perché Alice si mostra proprio per come è, nella vita reale come online, senza essersi creata nessun "personaggio".

Abbiamo voluto farle qualche domanda perché oggi c'è bisogno di donne come lei, delle nuove eroine moderne: forti, coraggiose, ottimiste e aperte verso il futuro, ma sempre con i piedi ben piantati per terra.

Seguiteci nella nostra chiacchierata.

Quando hai capito che il mondo digital sarebbe stato il tuo futuro?

Ho iniziato a fare video per passione, mentre studiavo architettura a Firenze. A un certo punto le aziende hanno iniziato a chiedermi un attestato come make up artist perché a quei tempi c'era ancora molta diffidenza e le aziende cercavano delle qualificazioni professionali. Ho seguito il mio istinto, e per me è stato un vero e proprio salto nel vuoto. Prima c'era molta diffidenza e paura da parte delle aziende nei confronti delle persone non professioniste, oggi invece le influencer sono state completametne sdoganate. Oggi i social offrono tante opportunità. Sta tutto ai follower cercare la persona di cui si fidano di più.



Servono tanto coraggio e determinazione per realizzare i propri sogni. Hai dovuto affrontare degli ostacoli lungo il tuo cammino?

Tanti. Proprio l'altro giorno Facebook mi ha fatto vedere un ricordo di 8 anni fa, quando ho avuto un momento di down riguardo a Youtube. Era il periodo della prima ondata di haters, non volevo più continuare perché mi sentivo molto ferita. Ho sempre creduto molto nelle collaborazioni che ho fatto ma a quei tempi le persone mi accusavano di fare "marchette". Ora non è più così, abbiamo superato quel momento storico, ma allora era una forca da cui dovevi passare per forza. Ho resistito e ce l'ho fatta. Oggi mi sento molto fortunata perché con la mia community ho instaurato un rapporto di completa fiducia.

Hai qualche consiglio per chi vorrebbe intraprendere la tua stessa strada?



Oggi è di fondamentale importanza sapersi distinguere dalla massa. Negli anni si è persa un po' la naturalezza, rispetto a 10 anni fa. È importante mettersi in testa come obiettivo non "voglio diventare famosa", ma "voglio raccontare qualcosa". Se non hai una vera passione e non ti sai aggiornare è molto difficile mantenere a lungo questo lavoro. E poi ci sono le competenze tecniche che devono essere sempre al passo con le innovazioni tecnologiche! Ricordatevi poi che bisogna abituarsi a vivere alla giornata, perché può succedere di tutto.



Sei diventata la persona che volevi essere?



Non ho mai avuto un'idea di persona prefissata in mente, però posso dirti che oggi sono molto felice, fiera e orgogliosa di quello che faccio. Nonostante i momenti difficili i miei follower mi sono sempre stati molto vicini, si è instaurato un rapporto reale, autentico.



Cosa significa per te essere "Idolo di te stessa"?



La prima cosa in assoluto è non scendere a patti, mai e poi mai. Ho detto di no a tantissimi lavori proprio perché non volevo scendere a patti. Essere onesta e trasparente, sempre.