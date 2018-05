Nuova Signorina Mini Collection di Salvatore Ferragamo: quattro personalità in un nuovo formato da collezionare

Tempo di primavera e sbocciano quattro nuove mini profumazioni tutte da scoprire: l’iconica fragranza di Ferragamo, Signorina, declinata nelle sue quattro versioni – Signorina Eau de Parfum, Signorina Eleganza, Signorina Misteriosa e Signorina in Fiore – è proposta in 4 diversi mini formati (20ml) raccolti in coloratissime scatole decorate dall’illustratrice inglese Jo Ratcliffe (JoCanDraw).

Cambia il flacone che si trasforma in modo innovativo e divertente: il prezioso cubo in vetro decorato con il leggendario fiocco Vara di Salvatore Ferragamo si tinge di quattro diverse combinazioni di colori, una per ogni personalità di Signorina, tutte unite da un’identità iconica che vuole reinventarsi con spirito allegro, divertito e sorprendente.

Ratcliffe, famosa per i suoi personaggi disegnati a mano e le silhouette esili, non ha solo decorato i pack della fragranza ma ha anche animato i video della campagna digital che rappresentano un viaggio nelle diverse espressioni di Signorina, riassunti simbolicamente in una frase speciale: «What are you Mad for?» («Cosa ami alla follia?»); in ognuna una di noi c’è una diversa Mini Signorina, un aggettivo, una caratteristica che contraddistingue diverse personalità: classica, elegante, misteriosa, romantica. C’è un po’ di Signorina in ogni divertente avventura!

Mini Signorina di Ferragamo: il video della campagna

E voi, che Mini Signorina siete?

Scoprite fra le quattro fragranze quella che vi rappresenta di più! #mad4Signorina

Signorina Eau de Parfum

La fragranza apre con le note di Ribes e Pepe Rosa mentre nel cuore sboccia il Gelsomino insieme alla Rosa e ai Petali di Peonia. Patchouli, Panna cotta e Muschio rappresentano, invece, le note di fondo.

Famiglia olfattiva: Fiorito - Orientale Fruttato.

Signorina Eleganza

Note di Pompelmo e Pera aprono questo jus frizzante che è estremamente femminile grazie all’Assoluta di Osmanto, adagiato su un accordo di Cuoio Bianco con il tocco di unicità di un’irresistibile Nuvola di Mandorla.

Famiglia Olfattiva: Fiorito - Orientale Cipriato.

Signorina Misteriosa

Interpretazione olfattiva di sfumature scure con un deciso cuore gourmand, Signorina Misteriosa apre con l’irriverente essenza di Mora Selvatica sprigionata dal caldo Neroli. Le nuance dei Fiori di Arancio si uniscono all’opulenza sensuale della Tuberosa mentre, nel fondo, gli accordi di Mousse di Vaniglia Nera e di Patchouli conferiscono un tocco di sofisticata eleganza.

Famiglia Olfattiva: Fruttato Orientale.

Signorina in Fiore

Gioia e allegria sono subito sprigionate dal vivace sorbetto di pera Nashi e dal Melograno; nel cuore un'esplosione di fiore di Ciliegio e petali di Gelsomino, mentre sul fondo la sinuosa leggerezza del Muschio bianco, insieme al Legno di Sandalo, pervade i sensi.

Famiglia Olfattiva: Fruttato Fiorito.