Fiore notturno, la tuberosa è sensuale e rafforza il bouquet olfattivo. Dalle più classiche a quelle più fresche, 12 interpretazioni con questo ingrediente dell'alta profumeria

Conturbante, enigmatica, notturna, intensa: la tuberosa è un fiore intrigante, che sboccia al tramonto e che ha dietro di sé molti miti e leggende legati proprio a questa sua particolarità. Ed è per questo che affascina molto i creatori di fragranze che le hanno dedicato molti profumi.

Una curiosità: durante il Rinascimento, alle fanciulle era proibito annusare la tuberosa per “non cadere in tentazione”.

La storia della tuberosa



Originaria del Sud America, era coltivata dalle popolazioni precolombiane, la tuberosa è stata importata in Europa dagli spagnoli attorno al 1629 e dal profumo estremamente carnale tant'è che alle giovani fanciulle dell’epoca era proibito annusarlo per paura che potesse stimolare in loro particolari emozioni e sensazioni. Non a caso, nella medicina ayurveda la tuberosa è un’essenza che aiuta la capacità di esprimere i propri sentimenti oltre a donare serenità alla mente e al cuore.

Nel corso dei secoli poi è diventata tra i protagonisti dei cosiddetti giardini lunari: diffusi soprattutto in epoca vittoriana, sono formati da fiori che sbocciano dopo il tramonto, come la tuberosa stessa, il gelsomino notturno o l’artemisia, e prevalentemente di colore bianco-argento così da riflettere e mettere in risalto il colore della luna.

Per questo suo passato, la tuberosa è considerata ancora oggi un fiore molto sensuale, usato in profumeria soprattutto per creazioni ispirate a donne femme fatale. La sua assoluta la si può ottenere o attraverso la phytonics, un metodo che permette di estrarre i principi attivi a una temperatura di -25°, oppure ricreando la linfa chimicamente attraverso un mix di ingredienti molecolari.

Estremamente narcotica, è considerato il fiore simbolo dell’alta profumeria, è molto morbida ma anche intensa ed avvolgente e aiuta a rafforzare il bouquet floreale di un profumo.

Dodici profumi con la tuberosa Fracas , Robert Piguet

Creato nel 1948, questa fragranza è stata definita dalla maison stessa come “sexy” ed è la capostipite di tutte le creazioni con fiori bianchi. La particolarità non è solo la tuberosa, nel cuore della piramide, ma soprattutto l’uso del sandalo e del musk sul fondo che la rendono più corposa e tonda. Simile Petit Fracas, più allegra e giocosa rispetto all’interpretazione precedente.

Twilly d’Hermès , Hermès

Più frivola e meno opulenta, la tuberosa di Twilly d’Hermès è molto più giocosa e leggera grazie anche alle note di zenzero e sandalo che sottolineano il divertimento ma anche il lato più conturbante di questa nota. Più frivola e meno opulenta, la tuberosa di Twilly d’Hermès è molto più giocosa e leggera grazie anche alle note di zenzero e sandalo che sottolineano il divertimento ma anche il lato più conturbante di questa nota.

Tuberose Collection , Aerin

Basandosi sull’idea che la tuberosa emana sentori differenti tra il giorno e la sera, la collezione è composta da Tuberose Le Jour, molto luminosa e delicata, ispirata ai campi di tuberosa in India dove i fiori si raccolgono all’alba. Mentre è più intensa e calda nella versione notturna, Tuberose Le Soir, con note di legno di sandalo, vaniglia e con una tuberosa usata in abbondanza. Basandosi sull’idea che la tuberosa emana sentori differenti tra il giorno e la sera, la collezione è composta da Tuberose Le Jour, molto luminosa e delicata, ispirata ai campi di tuberosa in India dove i fiori si raccolgono all’alba. Mentre è più intensa e calda nella versione notturna, Tuberose Le Soir, con note di legno di sandalo, vaniglia e con una tuberosa usata in abbondanza.



Carnal Flower , Frédéric Malle

Benchè si sia voluto sottolineare l’aspetto carnale del fiore, grazie a una concentrazione maggiore, in questo caso il naso Dominique Ropion ha esaltato molto il suo aspetto solare grazie ai fiori d’arancio e ai muschi bianchi. Benchè si sia voluto sottolineare l’aspetto carnale del fiore, grazie a una concentrazione maggiore, in questo caso il naso Dominique Ropion ha esaltato molto il suo aspetto solare grazie ai fiori d’arancio e ai muschi bianchi.

Simply Divine , DV

L’amore che Diane Vreeland provava per suo marito Reed è tradotto con la tuberosa: prima nota che salta al naso, risulta molto luminosa perché circondata da note fresche di foglie, fiori d’arancio e gelsomino. L’amore che Diane Vreeland provava per suo marito Reed è tradotto con la tuberosa: prima nota che salta al naso, risulta molto luminosa perché circondata da note fresche di foglie, fiori d’arancio e gelsomino.

Do Son , diptyque

Ispirata alle estati che uno dei fondatori da ragazzino trascorreva nel sud est asiatico, Do Son è un mix di tuberosa, fiori d’arancio e gelsomino unito a un accordo marino che ricorda la brezza della baia di Along. Ispirata alle estati che uno dei fondatori da ragazzino trascorreva nel sud est asiatico, Do Son è un mix di tuberosa, fiori d’arancio e gelsomino unito a un accordo marino che ricorda la brezza della baia di Along.



Tubéreuse Hédonie , Roger et Gallet

Pensata per lasciarsi andare e per soddisfare i sensi, questa colonia ha come protagonista l’assoluta di tuberosa assieme a quella di gelsomino e all’essenza di bergamotto e di neroli per un pizzico di freschezza esaltata dal pepe rosa. Pensata per lasciarsi andare e per soddisfare i sensi, questa colonia ha come protagonista l’assoluta di tuberosa assieme a quella di gelsomino e all’essenza di bergamotto e di neroli per un pizzico di freschezza esaltata dal pepe rosa.

Muschio Floreale Solare , Jeroboam Hauto

Gli anni Venti, le ballerine del can can, i cabaret parigini e un profumo spruzzato “là dove le donne volevano essere baciate”: la piramide non può che essere intensa e conturbante con la tuberosa al centro, assieme alla rosa e alle spezie.

Bouquet de la Reine , Floris

Pensato per il Giubileo della Regina Elisabetta, è un bouquet di fiori bianchi in cui la tuberosa domina accanto al gelsomino e l’ylang-ylang.

Pensato per il Giubileo della Regina Elisabetta, è un bouquet di fiori bianchi in cui la tuberosa domina accanto al gelsomino e l’ylang-ylang.



Nirvana , Masterpiece

La rappresentazione olfattiva del paradiso, del Nirvana, è ricreata attraverso un bouquet pienissimo di fiori tra cui spicca la tuberosa, pura ed esaltata dal fondo di vaniglia e ambra che la rendono ancora più narcotica.

Tuberose Angelica , Jo Malone

Due note opposte che si incontrano, la tuberosa e l’angelica, molto verde e fresca così da smorzare l’opulenza del fiore bianco. Due note opposte che si incontrano, la tuberosa e l’angelica, molto verde e fresca così da smorzare l’opulenza del fiore bianco.

Wish come True , Stephane Humbert Lucas

Senza perdere in voluttuosità, la tuberosa è interpretata in maniera molto fresca grazie all’ambra grigia, al mandarino e al bergamotto di Sicilia.



Photo Credit: Unsplash