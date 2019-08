I 9 finalisti del Naïma Fragrance (R)Evolution powered by Dior

Un viaggio alla scoperta del mondo dei profumi quello intrapreso più di un anno fa da Naïma & Dior che hanno realizzato insieme un progetto unico nel panorama italiano della profumeria: il Naïma Fragrance (R)Evolution powered by Dior.

Il percorso formativo è stato realizzato per trasmettere nuove conoscenze e informazioni ai NaïmAngels, i beauty expert di Naïma, in modo da offrire ai consumatori una consulenza personalizzata che rispecchi i loro desideri e li porti a scegliere una fragranza in linea con la loro personalità.

La formazione, che ha visto protagonisti oltre 200 Beauty Expert, è culminata con la selezione dei 9 migliori Naïma Fragrance Specialist: Renza Davì, Laura Buonuomo, Francesca Squatrito, Christian Cecchini, Elena Gangemi, Cristiana Guida, Francesca Seregni, Silvia Gaballo e Chiara Armelin. D'altra parte il “premio” in palio era di quelli che, poi, fanno davvero la differenza nel curriculum: un viaggio a Grasse, culla del profumo e luogo in cui la storia dei profumi Dior ha avuto inizio.

«La nostra (R)Evolution è stata quella di formare i NaïmAngels, per rendere ancora più esclusiva la shopping experience dei nostri clienti, i NaïmaLovers - precisa Fabio Lo Prato, Managing Director Naïma -. Infatti, grazie ai segreti sul mondo delle fragranze, appresi durante questo percorso durato oltre un anno, i consumatori potranno trasformare l’acquisto in una esperienza unica che sarà guidata dalla condivisione delle loro esigenze e delle loro emozioni con i nostri Fragrance specialist. Tutto questo accade solo da Naïma».

Seguiteci: vi racconteremo la magia di un posto indimenticabile.

«Un vero e proprio viaggio dei sensi - lo ha definito Ilaria Torti, responsabile formazione della Maison – per ripercorrere insieme le orme di Christian Dior»: quale migliore incipit per narrare la storia unica di un luogo che cattura (e coccola), allo stesso tempo, olfatto, vista e gusto.

La prima tappa di questo weekend fantastico è Mougins, porta della Provenza, con il suo giardino ricco di erbe e fiori e con la sua vista unica sulle vallate di un angolo di Francia paradisiaco.

Da Mougins a Grasse seguendo le orme di Jean-Baptiste Grenouille, protagonista del famoso libro “Il profumo” di Patrick Süskind, alla ricerca degli angoli del paese, descritti dall'autore e mai mutati nel tempo.

Il secondo giorno di questo viaggio indimenticabile è dedicato a uno dei luoghi più importanti per la produzione in esclusiva della materia prima più pregiata per le fragranze Dior: la meta è, infatti, il Domaine de Manon, scelto per la coltivazione – nel pieno rispetto dell'ambiente - della Rosa di Maggio (o Rosa Centifolia). Guida d'eccellenza è Carole Biancalana, la prima a dedicare la totalità delle sue rose e del suo gelsomino grandiflorum alle fragranze Dior, insieme ad Armelle Janody del Clos de Callian.

Biancalana ha accompagnato i Naïma Fragrance Specialist a visitare i tre ettari dedicati alla produzione esclusiva del famoso fiore, facendoli parteciparee alla raccolta della profumatissima rosa autoctona, molto delicata, sulla più forte Rosa Indica Major: è un savoir-faire che conserva le caratteristiche peculiari della rosa, potente e carnale e con note dolci indimenticabili, che è unico al mondo. Non a caso, lo scorso anno, è stato dichiarato patrimonio immateriale dall'Unesco.

Un altro luogo magico - terza tappa di questo experience - è Les Fontaines Parfumées dove sono create le fragranze della Maison. È qui che il Parfumeur-Créateur Dior, François Demachy, ha il suo studio, accanto a quello di un altro nome celebre, Jacques Cavallier-Belletrud, naso di Louis Vuitton. In fondo a un viale che accoglie i visitatori si scorge subito una grande sorgente la cui acqua in passato era utilizzata per la concia delle pelli e la distillazione: è proprio questa sorgente ad aver ispirato il nome della tenuta.

Così come Demachy, che a Les Fontaines Parfumées studia le note e la piramide olfattiva dei nuovi profumi, i Naïma Fragrance Specialist hanno creato, nell' “Atelier de Creation”, sotto la guida del Fragrance Ambassador Dior, Farao Groth, le loro fragranze selezionando e mescolando con attenzione quasi chirurgica tutte le essenze a disposizione.

Il viaggio non poteva che concludersi allo Chateau de la Colle Noire, una meta unica al mondo. Innanzitutto, per la sua storia: è la dimora, situata a Montauroux, nella campagna di Grasse, che Christian Dior acquistò nel 1951 e che trasformò nel suo luogo di villeggiatura estiva, lontana dai rumori parigini: è un Eden di piante, fiori, filari di vigne e alberi dislocati su 50 ettari di terreno. In poche parole: un luogo che toglie il fiato. Come confermato dai Naïma Fragrance Specialist: «Non appena abbiamo varcato il cancello de la Colle Noire è come se avessimo intrapreso il nostro viaggio nel tempo - hanno detto-. Christian Dior era lì con noi per svelarci tutti i segreti delle sue creazioni».

Qui Dior riceveva i suoi amici artisti – Marc Chagall e Bernard Buffet, tanto per fare qualche nome – a molti dei quali ha dedicato e riservato una stanza della dimora.

E, sempre allo Chateau, Dior immaginava le sue future creazioni.

Questo posto è, poi, destinato a una storia ancora più incredibile: nel 2013, dopo alcuni passaggi di proprietà, è tornato nelle mani della Maison Dior che, in due anni, lo ha riportato alla sua forma originaria, sia nella ricostruzione degli arredi interni sia in quella del giardino.

Visitare le stanze della Chateau è un'esperienza eccezionale perché solo «i luoghi magici dove Christian Dior ha vissuto e l’allure che li avvolge permettono di comprendere appieno le storie e le sensazioni che hanno ispirato ogni sua creazione», ha affermato una NaïmAngel.

Il lavoro fatto sulla dimora ha regalato allo Chateau un'allure magica che resta facilmente impressa nella mente dei pochi fortunati che hanno la possibilità di visitarlo. E, tra questi, certamente ci sono i nove Naïma Fragrance Specialist, tornati in Italia con un nuovo bagaglio di conoscenze e sensazioni pronte per essere condivise.

«Il Naïma Fragrance (R)Evolution powered by Dior e l’esclusiva esperienza di Grasse - hanno affermato i Naïma Fragrance Specialist - sono stati due step importanti per arricchire il nostro know-how sul mondo delle fragranze e soprattutto per condividere, poi, con i nostri consumatori, delle storie uniche, rievocando con loro le emozioni legate alla scelta della propria fragranza».