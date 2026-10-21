Da Miu Miu a Dior, passando per Burberry e Jo Malone, la mora conquista i flaconi dell’autunno 2026: una nota fruttata, sensuale e sorprendentemente sofisticata.

Nel database di Fragrantica.it i lanci con nota di mora crescono in modo netto tra il 2024 e il 2026, dai grandi brand ai marchi di nicchia. Un cambio di passo che arriva dopo anni di ossessione per la ciliegia.

Gli articoli dedicati ai profumi ai frutti di bosco, da Grazia ad altri siti beauty italiani, confermano il movimento: lampone, ribes e mirtillo tornano, ma è la mora a prendersi la scena. Autunnale per vocazione, meno zuccherina e più “moda” di molte note fruttate classiche.

Perché la mora è la nota più seducente dell’autunno

In profumeria la mora non odora esattamente come il cestino di frutti di bosco. Gli esperti la descrivono come dolce ma acidula, succosa, con un lato verde e appena selvatico che evita l’effetto caramella. È questo mix a renderla interessante.

Abbinata a vaniglia, caramello, ambra e legni cremosi diventa gourmand, morbida e avvolgente. Con agrumi, erbe aromatiche e muschio si fa fresca, quasi “pulita”. Se entra in coppia con liquori, spezie e legni fumé, la mora si oscura e diventa misteriosa, perfetta per le sere fredde.

Pensatela come il filo conduttore olfattivo di una passeggiata in collina a ottobre: foglie umide, maglione di lana, mani viola dopo aver raccolto le bacche. Molto più vicino all’idea di autunno rispetto a cocco, mango o mela candita.

Dai pionieri alla nuova wave “blackberry”

Secondo Fragrantica.it il vero spartiacque è il 1978, quando Jean Laporte lancia per L’Artisan Parfumeur Mûre et Musc. È la prima volta che la mora entra così in primo piano in un profumo “serio”. Nel 1993 arriva Mûre et Musc Extrême, che accentua il lato più jammoso e muschiato.

Da lì la nota esce dalla nicchia. Nel 2012 Jo Malone firma Blackberry & Bay, profumo diventato riferimento per chi ama i fruttati verdi. Nel 2014 arriva Daisy Dream di Marc Jacobs, che usa la mora in chiave leggera e sognante. Nel 2022 è la volta di Burberry Her Elixir, che trasforma le bacche in un abbraccio cremoso di vaniglia, ambra e sandalo.

La vera esplosione però è la “wave 2025–2026”: l’universo Dior inserisce la mora in Miss Dior Essence; Miu Miu la sceglie come protagonista in Miutine Intense; maison artistiche e brand più accessibili la declinano in versioni speziate, liquorose, “clean”. Nei forum specializzati si parla apertamente di “trend nascente: mora”.

Da Miu Miu a Dior: i profumi alla mora da conoscere

Miutine Intense Eau de Parfum, Miu Miu. La nuova versione intensa aggiunge un accordo di liquore di mora al cuore di gardenia e vaniglia. È densa, leggermente alcolica, con un sottofondo cremoso. Perfetta con blazer di pelle e rossetto scuro.

Miss Dior Essence, Dior. Qui la mora apre un chypre fruttato: si intreccia a fiori di sambuco e gelsomino, chiudendo su legno di quercia affumicato. Più audace e notturno rispetto al classico *Miss Dior*, resta estremamente elegante.

Burberry Her Elixir de Parfum. Mora e fragola su un fondo di vaniglia, ambra e sandalo. È il profumo “ragazza di città”: femminile ma non stucchevole, portabile dal brunch alla serata, con una scia morbida e avvolgente.

Blackberry & Bay Cologne, Jo Malone London. La mora qui è verde e croccante, circondata da foglie di alloro e legni chiari. È quasi un’aria aperta in bottiglia, unisex, ideale se volete un fruttato discreto per l’ufficio o per fare layering.

Mûre et Musc Extrême, L’Artisan Parfumeur. Un classico di nicchia: pochissime note dichiarate (mora, limone, muschio) per un risultato sofisticato, tra marmellata di bacche e pulito “pelle nuda”. Sembra un maglione di cashmere beige appena indossato.

Versace Eros Pour Femme Eau de Toilette. La versione più italiana della mora: bacche mature con lampone, limone di Sicilia, fresia e legni sensuali. L’effetto ricorda un sorbetto di mora servito in terrazza al tramonto.

Come scegliere il vostro profumo alla mora

Se amate i profumi gourmand, puntate sulle morbidezze. Burberry Her Elixir, alcune creazioni con mora e vaniglia oppure le composizioni arricchite da caramello e ambra regalano l’idea di dessert autunnale, ma vanno provate sulla pelle per evitare l’effetto “sciroppo”.

Chi preferisce qualcosa di fresco e discreto starà meglio con accordi verdi e muschiati: Blackberry & Bay, Mûre et Musc o fragranze alla mora con agrumi e fiori trasparenti funzionano come una camicia bianca, anche in contesti formali.

Per un risultato dark e sofisticato cercate la mora abbinata a legni fumé, spezie o nuance liquorose, come in Miutine Intense e Miss Dior Essence. Sono profumi ideali la sera, con trench, stivali e rossetto berry.

Un trucco in più è il layering. I capelli, più porosi della pelle, trattengono bene le note fruttate: un hair mist alla mora o ai frutti di bosco, come certe proposte di brand internazionali, allunga la scia senza appesantire. Abbinare il vostro profumo alla mora preferito a una crema corpo neutra o leggermente vanigliata aiuta invece la fragranza a durare e la rende ancora più avvolgente nelle giornate fredde.