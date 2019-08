In occasione del lancio di Lancôme IDÔLE, l'appuntamento è Milano 4 settembre, per un aperitivo dedicato alle donne del futuro



Una fragranza per celebrare le donne che hanno il coraggio di perseguire i propri sogni, che hanno voglia di reagire e lottare per un mondo migliore, senza porsi alcun limite.

Il suo nome è IDÔLE ed è la nuova fragranza con cui Lancôme vuole festeggiare le nuove eroine moderne.

Per stimolarci a diventare idoli di noi stesse, Lancôme ci invita a immergerci in una esperienza sensoriale, proiettandoci nel futuro del mondo delle fragranze, con un evento esclusivo a Milano, il 4 settembre, presso le Officine del Volo, per un aperitivo all'insegna dell'innovazione e di un nuovo modo di concepire la bellezza.









Le ospiti saranno accompagnate dalle note olfattive di IDÔLE attraverso varie tappe, in cui si scopriranno forti, empowered, senza paura di plasmare il proprio futuro, e con il coraggio di guardarsi indietro e affermare: sono io l'Idolo di me stessa.



Il primo step è dedicato alla consapevolezza, scegliendo il mantra che guida la vita di ciascuno di noi da condividere attraverso il BoxPhotoSelfie allestito appositamente per l'occasione.

Arriva poi il momento di addentrarsi nel cuore vero e proprio della fragranza, scoprendo le preziose materie prime che compongono il bouquet chypre-floreale "clean" realizzato da tre "nasi" donne d'eccezione.

L'experience sarà ancora più immersiva grazie ad una inedita esperienza 3D, per fare davvero propria la forza di IDÔLE.



Volete partecipare all'evento? Lancôme invita in esclusiva le lettrici di Grazia il 4 settembre a Milano, presso le Officine del Volo Via Mecenate 76/5 alle 18, scrivete all'indirizzo iniziative.eventi@mediamond.it per registrarvi.