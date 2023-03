L'evento LabSolue dedicato alla Giornata del Profumo, dove fragranze esclusive e fiori si uniscono per creare emozioni

Per celebrare la Giornata del Profumo, LabSolue - marchio di profumeria artistica artigianale Made in Italy - ha aperto le proprie porte alle e agli appassionati di fragranze con un evento speciale volto a interpretare con una creazione floreale un’emozione olfattiva.

Celebrata il 21 marzo, in concomitanza con l'esordio della primavera, il risveglio della natura e l’esplosione dei suoi sentori, la Giornata del Profumo è un momento davvero speciale, che celebra l'arte della profumeria in ogni sua sfaccettatura.

Un esclusivo viaggio olfattivo

In questa occasione Perfume Laboratory LabSolue - in collaborazione con Noma Flowers e Atelier Fragranze Milano - ha proposto un esclusivo viaggio olfattivo per scoprire l’arte della composizione floreale e condividere l’emozione del profumo.

A partecipare per noi, Daniela Losini - Head of Beauty & Grazia Factory di Grazia.it.

Il profumo si fa bouquet

Le persone partecipanti, accompagnate dal Naso Luca Maffei, hanno avuto la possibilità di scoprire e scegliere una delle tre essenze selezionate per l’occasione tra le sessantotto di LabSolue: 33 Magnolia, 16 Oud e 103 Mirto.

La loro "missione"? Interpretare l'emozione scaturita dall'olfatto, dando vita a una composizione floreale sotto l’esperta guida della Floral Designer Celeste Vettese.

Un vero e proprio viaggio attraverso emozioni olfattive, culminato nella creazione di in un bouquet personalizzato in grado di esprimere il sentire di ognuno, racchiuso in un iconico vaso ambrato LabSolue, da portare con sé.

A proposito di LabSolue

LabSolue, è un nome di fantasia che celebra il connubio tra le parole laboratorio e assoluta*. Il marchio nasce per volere delle sorelle Giorgia e Ambra Martone sulle origini di Marvin, storico marchio cosmetico di famiglia fondato nel 1945 dal nonno Vincenzo Martone, e oggi fedele all’arte dell’antica farmacia ed al suo spiccato senso di bellezza, uniti a una nuova dimensione olfattiva.

Il Perfume Laboratory LabSolue dà vita a una vera e propria Biblioteca Olfattiva in continua evoluzione. Una collezione di preziosi “Volumi”, riconoscibili e indimenticabili, profumi ispirati al territorio italiano, ai suoi arbusti fioriti, legnosi, fruttati e aromatici.

Un luogo dove inebriarsi di emozioni curiosando tra ingredienti ed olii essenziali. Dove selezionare, accompagnati da un’esperta Lab Tender, l’essenza preferita cercando nella propria memoria olfattiva un particolare profumo o un ricordo personale e farlo proprio racchiudendolo in un eau de parfum, in un profumo d’ambiente o in una candela artigianale.

Le foto dell'evento LabSolue

Sfogliate la gallery per vivere l'emozione di questo evento speciale, che coniuga creazioni olfattive e floreali.

LabSolue vi aspetta nelle sedi di Milano, in via Forcella 8, e di Roma, via di Monserrato 42.

Per avere maggiori informazioni sull'esclusivo Perfume Laboratory LabSolue e prenotare la vostra esperienza olfattiva su misura vi invitiamo a visitare il sito ufficiale LabSolue.

*Absolue in italiano Assoluta: materia prima naturale, ricca e nobile, ottenuta con la tecnica dell’estrazione con solvente volatile, dal trattamento con alcool delle concrete.