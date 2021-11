Jo Malone London ci porta in un mondo di fragranze sofisticate da donare alle persone che amiamo e a scoprire l'esclusiva collezione per la casa

Ai momenti speciali, alle occasioni importanti e a qualsiasi altro attimo della quotidianità, Jo Malone London dedica lo spirito di generosità e la sua celebre arte del donare.

Nato a Londra nel 1983, Jo Malone London è un'istituzione. A catturare gli amanti delle fragranze non solo l'ampio catalogo di colonie e prodotti profumati per il corpo e per la casa, ma anche l'estrema cura nella creazione di regali personalizzati e un servizio di consulenza fragranze su misura.

Per Jo Malone London infatti il piacere di ricevere un dono è pari solo a quello di offrirne uno. Una filosofia che giorno dopo giorno ha reso grande il brand, celebre per il suo charme senza tempo.

L'arte del donare di Jo Malone London

I doni Jo Malone London offrono momenti speciali dedicati alle persone che amiamo. La scelta di una colonia, così come dei prodotti profumati per il corpo e per la casa rappresenta un momento lussuoso e appagante.

Per il marchio britannico infatti, quella del regalo consiste in una vera e propria arte, segno distintivo di un brand di classe, che punta all'esclusività coniugata all'emozione.

Con Jo Malone London niente è lasciato al caso: box, nastri e soprattutto, la personalizzazione dei prodotti rendono l'esperienza unica e totalmente personalizzata. Questo particolare dona un tocco di raffinatezza finale: un nome, una data speciale o un messaggio personale possono donare un significato ancor più importante alla gentilezza di un dono.

Gift Giving Consultation

Nelle boutique Jo Malone London è possibile avvalersi di speciali Gift Giving Consultation: gli Stylist Jo Malone London sono sempre pronti a offrire una consulenza per il regalo perfetto.

Scegli il pensiero che il cuore ti suggerisce, per compleanni, anniversari, matrimoni, per una nuova casa o semplicemente per il piacere di farlo: Jo Malone London lo renderà indimenticabile.

La collezione per arredare la casa firmata Jo Malone London

Se amate le colonie del marchio inglese, la sua collezione per gli ambienti della casa vi farà sognare. Pensata per creare storie profumate su misura per ogni spazio, vanta fragranze che creano l'atmosfera e ispirano ricordi carichi di sentimento. Il dono perfetto le persone che amiamo, o per noi stessi, naturalmente.

Il catalogo offre candele per la casa profumate, diffusori e profumi spray per l’ambiente perfetti da combinare tra di loro per creare la giusta atmosfera.

Infatti, anche in questo caso lo scent pairing è un must: la candela bestseller Lime Basil & Mandarin, ad esempio, può essere abbinata al diffusore per l'ambiente English Pear & Freesia per creare un'atmosfera dolce e frizzante in casa.

Un altro esempio interessante? Il diffusore per l'ambiente Pomegranate Noir si sposa benissimo con la candela per la casa di Wood Sage & Sea Salt.

Dove comprare

I prodotti della collezione casa e tutta la linea Jo Malone London sono disponibili all'acquisto sul sito ufficiale, nelle profumerie concessionarie e nelle esclusive boutique monomarca del brand.

Per trovare la più vicina a voi potete consultare lo store locator: https://www.jomalone.eu/it/it/stores