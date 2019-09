Andiamo alla scoperta della nuova fragranza firmata Lancôme, un innovativo bouquet olfattivo clean floral chypre che racconta la donna contemporanea

Che profumo ha, per voi, il futuro?

Una fragranza è molto più di quel che appare. L'olfatto è il nostro senso più potente, e il profumo è il modo migliore che abbiamo per comunicare quello che abbiamo dentro, i nostri sentimenti più profondi e tutte le nostre speranze per il nostro avvenire, i sogni che vogliamo realizzare nel domani che ci aspetta.

Per raccontare la nuova femminilità, coraggiosa, determinata e idealista, Lancôme ha creato Idôle, un profumo in grado di risuonare all'unisono con le donne che siamo oggi, pronte ad affrontare il futuro a testa alta, fiere di sostenere i valori in cui crediamo e facendoci sentire, finalmente, idoli di noi stesse.

Un bouquet olfattivo assolutamente moderno e inedito, che non rinuncia alla femminilità ma anzi la esalta nei suoi aspetti più volitivi.

Un cambiamento che passa anche attraverso un packaging d'avanguardia, con il flacone più sottile del mondo e che si configura come un filtro cristallino attraverso cui possiamo guardare alla realtà con un nuovo sguardo, una tela bianca pronta ad accogliere il coraggio e l'audacia con cui ci poniamo verso il mondo.



Una fragranza creata dai talenti femminili della profumeria, Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec e Adriana Medina, per omaggiare l'empowerment femminile e il valore della collaborazione.

Lottando insieme per quello in cui crediamo possiamo realmente fare la differenza e plasmare il futuro secondo i nostri desideri, vivendo sempre al meglio ogni istante e senza porci alcun limite.



La struttura olfattiva richiama la famiglia dei floral chypre ma viene reinterpretata in chiave assolutamente nuova, rivoluzionando la canonica piramide olfattiva per creare un caleidoscopio che irradia tutte le diverse sfaccettature delle note che compongono il profumo.

Al centro, nel cuore della fragranza, troviamo la regina dei fiori, il simbolo stesso della femminilità: la rosa, utilizzata qui in quattro differenti tipologie - Essenza di Rosa di Isparta in esclusiva per Lancôme, Essenza di Rosa Centifolia di Grasse, Assoluta di Rosa e Acqua di Rosa - per metterne in risalto ogni aspetto, la delicatezza, le sfumature verdi, la freschezza e la voluttuosità.

Dal cuore floreale, la cui luminosità è esaltata da un leggero tocco di gelsomino, si emana una sensazione "clean", con tutta la purezza di una "pagina bianca" pronta ad accogliere la nostra storia.

Per conferire tridimensionalità della fragranza è stata creata una base chypre "bianca" con essenza di patchouli, legno di cedro e muschi bianchi, che ne amplifica la potenza.

Siete pronte a diventare le nuove eroine moderne e creare il mondo di domani?