Lancôme ha festeggiato la nuova fragranza IDÔLE con una innovativa experience interattiva



Il mondo delle fragranze ora guarda al futuro e Lancôme ha deciso di celebrare la donna contemporanea, finalmente idolo di se stessa, con una fragranza innovativa, dal packaging all'accordo olfattivo.

Siamo state per voi all'esclusiva experience olfattiva che Lancôme ha organizzato per le lettrici di Grazia, per immergersi a 360° nell'universo di IDÔLE. Alla serata, era presente anche il Direttore di Grazia Silvia Grilli e le influencer che più incarnano i valori di IDÔLE, da Elisa Maino a Carlotta "Cherylpandemonium" Giacuzzo, da Alice Like Audrey a Loretta Grace.



Ad accoglierci, una "cascata" di mantra a cui le nuove eroine moderne possono ispirarsi, per realizzare i propri sogni e lottare per il mondo in cui credono.

"I can, we will", "Dream big", "We are the future", "We are all Idoles", "The world is ours" sono i fili conduttori di tutta l'experience olfattiva, un racconto profumato attraverso il quale prendiamo sempre più consapevolezza che non dobbiamo più porci alcun limite.

Ci muoviamo liberamente tra le varie postazioni, mentre pensiamo a qual è il sogno che vorremmo realizzare e scegliamo il nostro mantra, da farci "tatuare" sulla pelle e portare con noi durante la serata, con un braccialetto che comunichi al mondo quello in cui crediamo davvero.

Abbiamo scelto "I can, we will", perché crediamo fermamente che l'empowerment femminile passi attraverso il sostegno che possiamo darci l'un l'altra.

Ci fermiamo incantate di fronte alla postazione dedicata al flacone, il più sottile del mondo, creato dal designer Chaf ik Gasmi , una cristallina finestra sul mondo dai riflessi oro rosa, attraverso cui possiamo guardare al futuro con un nuovo sguardo. Ci divertiamo a provare i vari case pensati per personalizzare la fragranza per poi soffermarci sulle note olfattive che compongono la fragranza.



Tre accordi che compongono il primo profumo clean floral chypre e danno vita a una fragranza femminile che irradia purezza. A fare da apertura tutta la luminosità del gelsomino, per aprirsi su un cuore di rosa multisfaccettato e che si chiude sull'accordo "clean" di patchouli e muschi.

Terminiamo il nostro viaggio olfattivo al selfie photobooth, per condividere il nostro mantra con tutte le altre donne che credono in loro stesse e nel futuro.

Non vi resta che scoprire tutte le foto della serata nella gallery!