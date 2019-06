Le fragranze fresche Aqua Allegoria rendono omaggio alla natura attraverso inediti accostamenti di preziose materie prime

L'olfatto è il nostro senso più potente. Attraverso gli odori creiamo sempre nuove immagini nella nostra memoria e celebriamo le nostre emozioni più profonde.

Proprio come quando ci troviamo di fronte allo spettacolo della natura, dove profumi e bellezze naturali si fondono in immaginari onirici sempre nuovi, in un turbinio sinestetico dove si mescolano odori, colori, sapori e sensazioni di puro benessere.

Ogni primavera la natura festeggia il suo risveglio mettendo a disposizione i frutti più succosi, i fiori più variopinti e le erbe fresche e aromatiche.

E ogni estate i colori si fanno più caldi e intensi, punteggiando con i tocchi vivaci di luminosità e freschezza degli agrumi simbolo della Costiera Sorrentina e Amalfitana.

Per celebrare questo momento di splendore della natura, Guerlain con la sua collezione di fragranze fresche Aqua Allegoria vuole dedicare dei ritratti olfattivi ai più incantevoli scenari bucolici, esplorando con ogni bouquet gli accostamenti floreali-fruttati più inebrianti e rinvigorenti, per risvegliare tutti i 5 sensi e rinfrancare lo spirito all'insegna del buonumore.

Ginger Piccante, Bergamote Calabria, Mandarine Basilic e Rosa Rossa sono solo alcune delle fragranze che compongono Aqua Allegoria, collezione che reinventa con gioiosa spontaneità accordi naturalmente complici dove il fiore si fonde con il frutto e il frutto con la pelle in una scia deliziosa di fragranze fresche. Il motivo a rete dorato del flacone puro e raffinato è un omaggio al celebre flacone Api.

È proprio a partire dalla stimolazione di tutti i sensi che prende il via il viaggio di degustazione olfattiva organizzato da Guerlain in Costiera alla scoperta delle materie prime protagoniste della collezione Aqua Allegoria.

Durante il soggiorno, affiancate da un esperto sensorialista, le influencer Francesca Chillemi, Veronica Ferraro, Virginia Varinelli e Diletta Amenta hanno potuto avvicinarsi agli ingredienti utilizzati per la composizione delle fragranze e sperimentare un nuovo modo di approcciarsi ai profumi, immergendosi in un universo in cui la natura è la vera musa ispiratrice.