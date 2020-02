Dalla bellezza delle contraddizioni nasce un profumo che conquista subito. Qui vi spieghiamo perché

New York al tramonto. Lei si sta preparando per una notte speciale, una notte in cui sarà protagonista. Ha un appuntamento e vuole catturare gli sguardi sfoggiando il meglio. Sceglie un vestito nero in paillettes e lascia liberi i suoi lunghi capelli.

New York è ai suoi piedi e nelle strade che attraversa si sente il rumore dei suoi passi. Dai a una donna il tacco giusto e conquisterà il mondo con il suo savoir faire provocatorio e divertente, seducente e frizzante, come si conviene a una super girl che non ha paura di mostrarsi per quella che è: the good girl and the bad girl, perché, si sa, le brave ragazze raramente sono passate alla storia. E lei intende lasciare un segno anche tramite una nuova e potente scia olfattiva.

Si chiama GOOD GIRL ed è la nuova fragranza firmata da Carolina Herrera de Baez, Direttrice Creativa della House of Herrera Fragrances, che ha voluto, attraverso le sfumature della nuova proposta, rappresentare le tante sfaccettature della donna Herrera.

A partire dal flacone, uno stiletto blu notte con il tacco a spillo d'oro: un design unico e potente dal tocco couture capace di esprimere in maniera assoluta la natura sicura, femminile e potente della donna che lo indossa, sempre pronta a oltrepassare il limite.

Chi sceglie GOOD GIRL ama il suo lato "GOOD" ben espresso dalla luminosità del Gelsomino Sambac e, poi, della Tuberosa: estratta con una nuova tecnica che infonde una generosa delicatezza, è quella che il naso Louise Turner definisce lo «spirito libero» della fragranza, poiché evidenzia l'elemento della fluidità e della femminilità. Chi indossa questo profumo non ha, allo stesso tempo, nessuna intenzione di nascondere il suo lato “BAD”, celebrato dalle note addictive della Fava Tonka tostata e del Cacao, mentre la Mandorla e il Caffè donano a GOOD GIRL la sua immediata vitalità.

Il risultato è una carica emozionale che raramente un profumo riesce a esprimere complice anche il flacone in vetro blu notte fumé che è davvero rivoluzionario, non solo per il suo design ma anche per la tecnologia: la fragranza è vaporizzata tramite un punto di rilascio posizionato nella parte superiore, grazie a un complesso sistema di pressione interno sviluppato in oltre quattro anni di ricerche.

Un profumo così non poteva che avere una musa altrettanto seducente, esplosiva e misteriosa. La supermodella Karlie Kloss, immortalata da Mario Testino, incarna perfettamente i valori di GOOD GIRL: eleganza senza alcuno sforzo e una presenza che non lascia nulla di intentato. Sul set, le telecamere hanno fatto del loro meglio per catturare tutto questo.

Ecco tutte le foto del backstage

Nella campagna, Karlie cammina per le strade di New York con l'energia di una super eroina cinematografica che impatta su tutti e su tutto: le macchine si scontrano, le edicole esplodono e gli uomini sono ipnotizzati dalla sua presenza seducente, provocatoria, divertente e memorabile, proprio come GOOD GIRL.

Guardate il video della campagna