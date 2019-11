Tre capitoli di un racconto olfattivo che ha fatto la storia della profumeria Haute Couture: scopritela con noi

Un'esplosione di fiori, un'arma potente, un mix di femminilità, eleganza couture ed energia provocatoria: è Flowerbomb, la fragranza che Viktor Horsting & Rolf Snoeren hanno firmato interpretando il profumo come una nuova arma per bombardare il mondo di bellezza attraverso una profusione di fiori capace di trasformare il negativo in positivo.

Il nome stesso, Flowerbomb, contiene questo nuovo modo di concepire una fragranza, unione perfetta di due mondi – l'energia esplosiva e la delicatezza di un bouquet di fiori – che rappresenta il carattere multisfaccettato dell'animo femminile. E questo è anche il fil-rouge che unisce tutte le creazioni più importanti di Viktor&Rolf: tre diversi spartiti olfattivi in cui le note floreali si mescolano per dare vita a tre declinazioni raccolte in un iconico pack pronto a far esplodere tutta la sua carica seduttiva, femminile e lussuosa.





La prima creazione rivoluzionaria firmata Viktor&Rolf

Dal desiderio di un'esplosione di fiori nasce, nel 2005, un jus gourmand – è Flowerbomb Eau de Parfum: una dozzina di orchidee Cattleya, centinaia di radiosi gelsomini Sambac, migliaia di Fresie carnose e milioni di petali di Rosa sono riuniti nel bouquet più coinvolgente, associato all’accordo stimolante tra l’audace Patchouli e la dolce Vaniglia.

Nella visione del duo creativo, moda, profumi e arte sono tre mondi che si fondono e vivono insieme. A girare il primo spot sono chiamati due amici fotografi, Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin,due nomi che troveremo ancora nella nostra storia.





L'eau de parfum intense

Negli anni, il bouquet floreale resta al centro degli studi di Viktor&Rolf che vogliono esplorare sempre nuove possibilità olfattive senza tradire l'anima del progetto. Ed è così che scrivono un nuovo capitolo Flowerbomb, spaziando verso una fragranza che è una interpretazione ancora più sensuale e intensa del primo profumo: si chiama Flowerbomb Nectar ed «estende il racconto del potere di trasformazione di Flowerbomb, scavando più a fondo nel cuore del suo bouquet floreale», affermano.

Il profumo apre con l'esplosione della polvere da sparo, dalle intriganti note metalliche e fumè che, gradualmente, lascia spazio alla dolcezza fruttata dell'assoluta di Ribes nero; la firma floreale è nella floralità mielata dell’assoluta di fiore d'Arancio e nelle note liquorose dell’assoluta di Osmanto, delicatamente alternate alle calde note di Vaniglia, Ambra e Benzoino - alla base - che aggiungono un tocco sensuale. Il flacone trasforma l'iconico taglio “granata di diamante” in uno scrigno in cui è racchiuso il nettare deflagrante: la potenza e l'eleganza di Flowerbomb restano così inalterate.





A mezzanotte tutto è possibile

Nell'ultimo capitolo di questo appassionante racconto la bomba floreale è arricchita di mistero e sensualità grazie al rarissimo accordo di Gelsomino Notturno, versione più intrigante rispetto al classico Sambac utilizzato nella prima formulazione: Flowerbomb Midnight è una fragranza dalla doppia anima in cui il tocco chiaroscuro del Gelsomino, il Night-Blooming Jasmine Living™, contrasta l'intensa luminosità del bouquet floreale sul quale sono adagiate le note fruttate dell'accordo di Ribes Nero e Melograno, mentre il fresco Bergamotto è la risposta alla punta speziata del Pepe Rosa. L'abbraccio finale è morbido e sensuale, come la notte: la golosa scia della Pralina e del Patchouli si fonde con l'accordo morbido di Vaniglia e con la leggerezza del Muschio bianco per una sensazione “seconda pelle” immediata e intima. La donna, pronta a lanciare nel mondo il suo messaggio di bellezza, si trasforma nella Dea della Mezzanotte, a tu per tu con il suo vero sé.





Un volto potente e moderno

Se da un lato questo terzo capitolo rappresenta un'evoluzione artistica tesa a raccontare le sfaccettature più misteriose dell'iconica fragranza, dall'altro nella comunicazione si riannoda il filo con il passato: a girare la campagna di Flowerbomb Midnight, è chiamato nuovamente il duo Inez & Vinoodh che sceglierà di riprendere in bianco e nero, nel segno dell'ambivalenza.

Protagonista è l'attrice Anya Taylor-Joy - «uno dei miei primi ricordi di una bottiglia di profumo è proprio Flowerbomb di Viktor&Rolf!», dice a Grazia.it – che incarna la Dea floreale potente e moderna. «Flowerbomb con la sua esplosione floreale è un profumo così iconico! - racconta-. Attrae tante persone perché penso che offra le più svariate risonanze. Ho sentito subito affinità con la donna Flowerbomb Midnight. Nessuno di noi è a una sola dimensione, e mi piace pensare di avere svolto la mia parte nel dar vita a questa donna».