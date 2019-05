Suona l'orologio. È mezzanotte. Un'ora magica, è zero, è l'inizio delle cose, delle avventure, dei sogni, dai più nostalgici ai più audaci.

È il momento in cui si spengono le luci e si accendono i desideri.

È l'attimo del misterioso e inaspettato risveglio, in cui tutto può accadere e trasformarsi, come in una ipnotica danza dei sensi che cattura l'animo femminile svelando tutta la forza e il potere che solo una donna può emanare; a mezzanotte, l'ora che segna il passaggio a un nuovo giorno.

Non a caso è nelle ore più misteriose delle notti estive caraibiche che sboccia un fiore raro come il Gelsomino notturno: sotto la luce sensuale della luna apre i suoi petali incontaminati per rilasciare un profumo potente e ammaliante che diventa più intenso quando è più caldo. Accattivante, rilascia con grazia la sua scia profumata e fugace: ai più fortunati il piacere e la gioia di lasciarsi avvolgere da questo prezioso incanto olfattivo.

Il Gelsomino notturno è l'ingrediente star del nuovo Flowerbomb Midnight di Viktor&Rolf, un jus unico sublimato dal profumo di questo fiore, catturato tramite una tecnologia straordinaria che permette il pieno rispetto della natura.

In questa fragranza dalla doppia anima sono racchiuse le multisfaccettature della notte: il tocco chiaroscuro del gelsomino, il Night-Blooming Jasmine Living™, contrasta l'intensa luminosità del bouquet floreale sul quale sono adagiate le note fruttate dell'accordo di Ribes Nero e Melograno. La composizione olfattiva diventa subito intrigante: il Bergamotto regala un tocco di freschezza contrastando la punta speziata del Pepe Rosa che lascia spazio a una golosa scia di Pralina, Patchouli e accordo morbido di Vaniglia reso sensuale dall'abbraccio soffice del Muschio bianco.

Il risultato è una sensazione di seconda pelle immediata, intima e intrigante, che svela subito il carattere della donna a cui è dedicata la nuova fragranza: femminile, forte, indipendente, sempre pronta a diventare la Dea della mezzanotte, a tu per tu con il suo vero sé.

Creata da Viktor&Rolf e da quattro stimati maestri profumieri (Dominique Ropion, Domitille Michalon-Bertier, Carlos Benaïm e Fanny Bal), Flowerbomb Midnight è l'arma potente per la trasformazione, espressa dalla silhouette sensuale del flacone: una granata nera a forma di diamante, racchiusa in una inedita scatola nera. Elegante e ultramoderna, è arricchita dal tappo oro rosa con la scritta Flowerbomb e dall'iconico sigillo nero Viktor&Rolf.

Forte e femminile è anche il nuovo volto della campagna, l'attrice Anya Taylor-Joy, rappresentazione di una femminilità indipendente catturata perfettamente dallo scatto del duo artistico Inez & Vinoodh.

Credit ph: © Nathaniel Goldberg for Viktor&Rolf