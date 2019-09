Abbiamo incontrato per voi la giovanissima influencer Elisa Maino, per farci raccontare chi è realmente Elisa



È giovanissima - ha solo 16 anni - eppure è già diventata una delle Youtube star più amate in assoluto. Elisa Maino usa i video per condividere con i suoi follower make up tutorial, vlogs, curiosità... condivide insomma tutto quello che fa parte della sua vita quotidiana, facendoci sentire come parte della sua cerchia di amici.

Elisa ha una bellezza pulita, è una ragazza semplice che, come tante altre della sua età, ama divertirsi a sperimentare con il make up, il suo modo di comunicare è genuino, non si mette su un piedistallo con atteggiamenti da superstar, ma appare proprio per come è, senza filtri.

Abbiamo voluto fare una chiacchierata con lei per scoprire qualcosa in più sui suoi sogni, sul suo futuro e su cosa significa essere idoli di se stessi. A proposito di idoli, Elisa adora Zendaya, un'altra eroina moderna, proprio come lei, ed è stata molto felice di incontrarla a Parigi al lancio di Lancôme Idôle. Seguiteci se volete conoscere meglio Elisa Maino.



Sei molto giovane e allo stesso tempo molto determinata: hai già ben chiara la strada che vuoi intraprendere?

Sicuramente ho un'idea, però sono solita soffermarmi molto sul presente. Secondo me non bisogna guardare troppo indietro nel passato né troppo verso il futuro, perché ho dei piani ma penso che il destino possa stravolgere tutte le tue idee, quindi programmarsi troppe cose secondo me non ha senso. Ho naturalmente degli obiettivi, e molti di questi che mi ero posta per il futuro sono stati raggiunti già quest'anno, da quando è iniziata la mia carriera sul web. Un esempio? Il festival di Coachella, pensavo che avrei avuto l'opportunità di andarci fra qualche anno e invece è successo già ora.



Che consigli vorresti dare alle ragazze della tua età?

Di essere sempre determinate e credere in loro stesse, perché alla fine alla sera si fanno i conti con la propria persona. Ogni giorno bisogna domandarsi se si è felici di quello che si sta facendo e se non lo si è ci vuole il coraggio di stravolgere i propri piani, perché bisogna essere sempre orgogliosi di se stessi. Non ascoltate troppo quello che dicono le altre persone, perché sicuramente qualcuno avrà sempre qualcosa da ridire sulla tua persona a prescindere a quello che fai, quindi tanto vale fate quello che vi rende felici anche se gli altro non lo approvano (ovviamente bisogna sempre stare attenti alle scelte che si fanno).



Per cosa vale la pena lottare per te?

Vale lottare sempre per ciò in cui si crede, per difendere i propri valori. Perché se si crede in qualcosa lo si può ottenere, bisogna avere sempre voglia di farcela. Per questo serve avere tanta autostima e credere nelle proprie potenzialità. Dobbiamo mostrarci sempre molto forti perché penso che nella vita si debba essere sempre coraggiosi.



Quali sono i tuoi sogni per il futuro?

In primis penso alla famiglia, perché proprio la mia famiglia mi ha sempre detto che il bene più prezioso sia proprio questo. Quindi mi piacerebbe - tra un bel po' di tempo (ride n.d.r.) - avere dei figli e trovare una persona che realmente mi ami. Sono una persona molto romantica, quindi vorrei trovare qualcuno che mi voglia davvero tanto bene. Per quanto riguarda la vita lavorativa, mi piacerebbe continuare a fare quello che faccio ora perché mi appaga molto: essere in contatto con le persone, viaggiare, far sentire con la mia voce le cose che ho da dire... Poi mi piacerebbe lavorare nel mondo della moda, magari creando un mio marchio di abbigliamento. Diciamo che ho tanti sogni che però per scaramanzia ancora non voglio rivelarvi, per paura che non si avverino!



Cosa significa per te essere “idolo di te stessa”?

Significa essere sempre fiera di quello che faccio, farlo sempre con il cuore e crederci per davvero. Devo essere fiera di me per essere appunto il mio stesso idolo.