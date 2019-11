Da sempre il nero è un colore associato all'eleganza di una sensualità misteriosa, come nel profumo Guess Seductive Noir



Da sempre, il nero viene associato a un'aura di mistero impenetrabile, un'eleganza intrisa di una sensualità non urlata, ma che si rivela poco a poco per far emergere forza di carattere e determinazione.

Chi si sente attratto dal colore nero è dotato di grande personalità e vuole decidere in autonomia il proprio destino, con un invito a esplorare tutte le opportunità che la vita ci pone davanti.

Il nero è il colore più amato da chi ama vivere una vita ricca di contrasti, animata dalla volontà di sondare ogni profondità, per svelare il mistero che si cela dietro questo colore così oscuro e intrigante.

Scoprite la nostra storia, in cui la protagonista rimane sedotta dalla sensualità misteriosa del nero, il fil rouge del nostro racconto.



"Si avvicina all'armadio, indecisa. Impaziente, afferra una boccetta di profumo di colore nero e inizia a spruzzarlo copiosamente sul collo, sulla nuca, all'interno dei polsi. Il bouquet caldo dal sapore orientale la avvolge rapidamente, tra le note fiorite della peonia, dell'iris pallida e del gelsomino e la morbida carezza dell'accordo suede e della vaniglia. Sorride, inebriata. Scorre rapida le dita tra gli abiti ancora appesi e si sofferma su un abito nero, il suo little black dress che la fa sentire al suo meglio in ogni situazione, dalla linea morbida e scivolata, sembra fatto su misura per lei, per la sua sensualità intrisa di mistero."

Il colore nero è personalità, carattere, seduzione ma anche glamour. E nel mondo del fashion ha sempre ricoperto un ruolo centrale.



Nella moda, da sempre il nero viene associato all'estrema eleganza. Non a caso, il tubino è diventato un capo cult per la sua adattabilità in ogni situazione. L'abitino nero perfetto da sfoggiare da mattina a sera, dalle riunioni di lavoro fino al cocktail.

Con esso, si è rivoluzionata la figura della donna, liberandola dagli stereotipi donandole un abito con cui sentirsi sempre elegante, ma senza inutili orpelli o costrizioni. In questo senso, il nero è anche il colore della modernità. Non un semplice abito, ma un vero e proprio design della femminilità contemporanea.



Un'icona che si è fissata nel nostro immaginario anche attraverso momenti indimenticabili della storia del costume. Un esempio? Basti pensare a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, rendendo il little black dress un must have irrinunciabile dell'eleganza.

Nero, iconico, moderno e accattivante: questo il packaging del profumo Guess Seductive Noir, una fragranza che ben rappresenta tutta la sensualità enigmatica del colore nero, grazie alle sue note calde e avvolgenti, profonde e misteriose proprio come la boccetta in cui sono racchiuse.

Guess Seductive Noir è disponibile nelle varianti Women e Men e lo potete trovare nei punti vendita Tigotà e in tutte le boutique Guess.