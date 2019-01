CHANCE EAU TENDRE ritorna con un bouquet fiorito-fruttato ancora più intenso e ricco e per l'occasione Jean-Paul Goude torna a collaborare con CHANEL per la nuova campagna



Saper cogliere l'attimo, guardare al futuro con ottimismo, affrontare la vita con uno spirito gioioso. Tutto questo è CHANCE, l'iconica fragranza della maison CHANEL che quest'anno lancia la nuova CHANCE EAU TENDRE Eau De Parfum realizzata da Olivier Polge.

Un bouquet fiorito-fruttato dove, attorno al cuore di gelsomino, danzano frizzanti note di pompelmo e mela cotogna, avvolte dalla cremosità del muschio.

Per l'occasione, CHANEL torna a collaborare con l'estro creativo di Jean-Paul Goude che mette di nuovo in atto la sua interpretazione allegorica di CHANCE.



In questo cortometraggio vediamo in scena una commedia danzante all'insegna del buonumore e della spontaneità, ben rappresentati dalle coreografie in cui il coreografo Ryan Heffington trasmette tutto il suo amore per la cultura pop e la commistione di stile classico e hip hop. Nello scenario dell'audizione, protagonista simbolico è il flacone, dalla perfetta forma a cerchio che esprime dinamismo, energia e un approccio giocoso alla vita.



Grafica, stile, movimento, femminilità, tutto converge nel trasmettere il messaggio tanto caro a Mademoiselle Coco: #TAKEYOURCHANCE.

CHANEL CHANCE: il video della campagna 2019