Un profumo prezioso come il diamante e tre influencer d'eccezione: Cartier e Grazia.it insieme per raccontare la nuova fragranza CARAT

Come descrivereste un profumo caratterizzato da una luce forte, intensa e inebriante come quella del diamante? Una luce così non può che pervadere i sensi e illuminare mente e cuore: grazie anche alle sue molteplici sfaccettature, riesce a far vibrare, in chi la riceve, delle sensazioni inedite e, per questo, ancora più preziose.

Vista e olfatto. Due sensi che viaggiano insieme verso il mondo delle emozioni dando vita a un racconto dalle sfumature diverse, che cambiano da persona a persona.

La vista è catturata dai dettagli, l'olfatto dalle note che si sprigionano nell'aria come colorati raggi di luce... è questa l'essenza della nuova fragranza Cartier CARAT che racchiude in sè tutte le qualità di un "gioiello invisibile": CARAT è un nuovo modo di raccontare la luminosità della pietra tanto cara alla Maison coinvolgendo e accarezzando tutti i nostri sensi.

Lo sanno bene Clara Nanut, Diletta Bonaiuti e Marsica Fossati, le tre influencer che, grazie a una speciale iniziativa lanciata da Cartier con Grazia.it, hanno potuto provare in prima persona l'esclusiva magia di questa fragranza.

Clara, Diletta e Marsica racconteranno su Grazia.it e sui canali social l'esperienza con questo nuovo jus che raccoglie, nel suo bouquet luminoso, un vero e proprio arcobaleno fiorito: violetta, iris, giacinto, ylang-ylang, narciso, caprifoglio e tulipano insieme creano un abbagliante sfavillio dal quale è impossibile non esserne immediatamente catturate.

L'esperienza coinvolgerà anche voi lettrici: entrate nel mondo Cartier insieme alla community di Grazia.it e condividete sui vostri profili social la vostra “esperienza di luce” usando gli hashtag #revealyourcarats #cartiercarat e #cartierparfums.

Follow the hashtag per scoprire tutti i segreti del mondo Cartier CARAT e lasciarvi soprendere, ogni giorno di più.





Credit ph: Cartier Press Office, Claudia Ferri