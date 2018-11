Il profumo della luminosità del diamante custodito in un flacone multisfaccettato: scoprite con noi l'eleganza e l'unicità di Cartier CARAT

Come un diamante che rivela tutti i carati che brillano in sé. Come un gioiello speciale che illumina di una luce unica tutte le donne che lo indossano: Cartier CARAT è più di un profumo gioioso e audace.

Cartier CARAT è la massima sintesi dell'eleganza. Dapprima racchiusa nella sua composizione - una sinfonia di sette note, sette fiori freschi, che insieme danno vita a un fiore nuovo, astratto ma vivo, simile alla luce adamantina – e poi espressa dal flacone.

Sfaccettato, secondo la tradizione Art Déco, è reso attuale da Cartier nelle linee dal taglio vivo, da angoli puliti e ben definiti, che catturano la luce, diffrangendo tutti i colori del prisma. I riflessi sfavillanti giocano sulle molteplici superfici del vetro creando vibrazioni colorate, simili alle sfumature dell'arcobaleno, che si posano sulla pelle come delicati raggi di sole.

È il fenomeno ottico noto come “diffrazione cromatica” e che caratterizza il diamante, la pietra più preziosa, simbolo della lunga tradizione della gioielleria Cartier.

E nel flacone di Cartier CARAT allo splendore del diamante non è aggiunto nulla: è grazie alla semplicità delle linee che esprime tutto il suo fascino prezioso sottolineato da un'inaspettata chiusura gioiello, da aprire con un semplice clic.

Cartier CARAT è l'essenza del diamante trasposta nel regno olfattivo dove tutto è amplificato; se il confine tra i sensi diventa meno netto, la luminosità, sempre più tangibile, crea un velo di esclusività che resta nel cuore. Per sempre.

Volete scoprire la luminosità di Cartier CARAT? Follow the hashtag #revealyourcarats #cartiercarat e #cartierparfums.