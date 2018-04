Le influencer internazionali interpretano, con il loro stile, la nuova creazione olfattiva di Salvatore Ferragamo Parfums cogliendone l'essenza glamour e femminile.

Una nuova fragranza che è un inno all'amore e alla femminilità in tutte le sue sfaccettature: Amo Ferragamo celebra la donna e tutte le passioni che la fanno sentire speciale, unica e assolutamente glamour.

Amo...andare a letto all'alba, sentirmi come una diva, non sapere cosa indossare fino all'ultimo minuto, essere al centro della festa, guardare il mondo dall'alto, viaggiare, sfoggiare i colori dell'arcobaleno (proprio come le scarpe Ferragamo), amare un uomo che è letteralmente... ai miei piedi e, poi, indossare la mia più grande passione: il profumo Amo Ferragamo!



Insieme a Grazia.it, Salvatore Ferragamo Parfums ha scelto quattro di questi nove momenti che rappresentano le passioni femminili e l'essenza della nuova fragranza e ha chiesto a quattro influencer internazionali di interpretarli, ognuna con il suo stile.

Il risultato? Quattro video che raccontano le mille sfaccettature di un profumo capace di conquistare tutte le donne. Scopriteli con noi!

Marta Lozano – AMO Going bed early

Marta ama vivere la vita intensamente: per lei la notte non finisce mai. Adora le feste e ne è l'anima. Dopo l'ultimo party super glam, torna nella sua camera in albergo; la città è ormai già illuminata dalla luce del sole, ma non è ancora il momento di andare a dormire: Marta indossa il suo profumo preferito ed è pronta per una nuova avventura.

Tatjana Catic – AMO Travelling

Viaggiare è la sua vita: Tatiana ama esplorare, scoprire nuovi mondi e nuove passioni. Nella sua valigia c'è solo l'essenziale: Amo Ferragamo. Non ha bisogno di altro per partire verso nuove mete.

Kristina Bazan – AMO Feeling like a diva

Adora essere al centro dell'attenzione e giocare con il suo look: labbra rosse e eyeliner nero comunicano carattere, mentre l'abito deve essere super femminile, proprio come lei.

Come una vera diva, Kristina ama essere corteggiata con un mazzo di rose rosse dal profumo intenso. E a proposito di fragranze, soltanto una riesce a farla sentire davvero speciale...

Xenia Van Der Woodsen – AMO Having Men at my feet

Ama l'uomo che sa apprezzare la vera bellezza... la sua! Xenia è pronta per il prossimo appuntamento: mette il mascara e il fard davanti allo specchio – vuole essere impeccabile – ma sa che non ha bisogno di tutto questo per avere gli uomini ai suoi piedi. Le basta essere se stessa e aggiungere alla sua innata eleganza un tocco di profumo, femminile e seducente, proprio come lei.

