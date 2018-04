Evoca ricordi ed esalta le passioni delle donne: scoprite con noi la nuova fragranza di Salvatore Ferragamo

Un accordo audace di glamour e passione che apre con una dirompente dichiarazione di personalità: nelle note di testa della fragranza Amo Ferragamo l'accordo Italian Bitter è accompagnato da Ribes e Rosmarino; nel cuore si concentra il coté più femminile e la luminosità del jus, entrambe rappresentate da un fiore, il Gelsomino Sambac, che sposa la brillantezza dell'Assoluta di Matè e del Rabarbaro. E, poi, c'è il fondo, dalla persistenza dolce e legnosa allo stesso tempo, in cui esplode la sensualità femminile creata dall'incontro morbido tra Assoluta di Vaniglia Bianca di Tahiti, l'Ambrox e il Legno di Sandalo.

Nato dall'esperienza e dalla sensibilità del naso Marie Salamagne, Amo Ferragamo è il profumo orientale floreale che è già un must per questa primavera; una fragranza che rappresenta il glamour moderno.

Amo Ferragamo è il profumo che riunisce le mille sfaccettature della femminilità e le passioni delle donne e le sue note ne ricordano alcune.

Amo... Lighting up the party

Amo Ferragamo celebra le donne che amano sentirsi l'anima dei party.

È l'Accordo Italian Bitter a rievocare il ricordo di una festa e di un cocktail frizzante bevuto con le amiche.

Amo... Feeling like a diva

Le donne amano essere al centro dell'attenzione.

L'accordo di Vaniglia, una tra le essenze più femminili, rievoca il momento in cui una donna, proprio come una diva, si prepara giocando con il proprio look e con un obiettivo ben preciso: non passare inosservata.

Amo... Travelling

Il viaggio è sinonimo di libertà; è la voglia di scoprire nuovi mondi e di fare sempre nuove esperienze portando con se solo l'essenziale: il profumo del cuore.

È la nota di Gelsomino a esaltare la passione per il viaggio facendo tornare alla memoria il ricordo di una vacanza estiva con i suoi profumi inebrianti e i fiori accarezzati dal sole al tramonto.

Amo... Rainbows

Il colore preferito? L’arcobaleno! La vita è un meraviglioso gioco di sfumature, come le preziose calzature Rainbow di Salvatore Ferragamo.

Amo Ferragamo celebra e ricorda la stessa armonia di note e di colori grazie al mix perfetto di ingredienti raccolti in una fragranza unica capace di catturare al primo istante.





Because Life is full of Amo...