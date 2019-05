Su Zalando arriva la categoria beauty e per festeggiare il lancio si è tenuto a Milano un evento ricco di ospiti



Zalando ha festeggiato l'arrivo del beauty in Italia in grande stile. Il 10 maggio a Milano, in Corso Como 1, un Beauty pop-up store è stato allestito dalla piattaforma europea leader per l'online con un'esplosione di fiori.

Il cuore dell'evento è stata la live performance della cantautrice e modella Petite Meller, una vera e propria icona di stile che non manca mai nei front row dei fashion show internazionali.

Il parterre di ospiti ha visto la partecipazione di nomi di primo piano, tra cui Laura Chiatti.

Non sono mancati, poi, i Beauty Expert più di spicco del momento, tra cui il make up artist Daniele Lorusso MrDanielmakeup, la vlogger Nicole Husel, la webstar CleoToms e l'influencer Nicole Mazzocato.

Il Beauty pop-up store è rimasto aperto al pubblico nei giorni 11 e 12 maggio, durante i quali i visitatori hanno potuto testare i vari prodotti e ricevere consulenze personalizzate, partecipare a masterclass e incontrare i professionisti del settore, tra cui Manuele Mameli.

Non vi resta che scoprire il video dell'evento e scoprire tutte le iniziative sull’account Instagram @zalando_beauty.

Zalando Beauty: l'evento a Milano

"La bellezza che sei" è il punto di vista sul beauty secondo Zalando. La bellezza è autenticità ed esaltazione dell'individualità, Zalando ci incoraggia a essere noi stessi e a liberarci dei dettami e dei canoni estetici imposti dall'esterno, per apprezzare le caratteristiche che ci rendono unici.



Un'idea di bellezza inclusiva che celebra la libertà di essere quello che siamo, per apprezzare la vera armonia e il benessere che ci dà l'amore per noi stessi. Un concetto su cui ruota attorno il video della campagna, rivolto al pubblico femminile e maschile.



Credits: Zalando