Quanto ti senti realizzata e cosa significa per te non avere limiti? Grazia e L'Oréal Paris conducono la Grande Inchiesta sull'autodeterminazione femminile



Quante volte ti sei sentita divisa in due? La realizzazione personale per una donna non è mai una cosa semplice.

Da un lato c'è la vita lavorativa con la tua voglia di affermazione professionale, la ricerca del riconoscimento e quel successo così faticosamente raggiunto, perché a una donna viene sempre richiesto di lavorare e faticare il doppio per dimostrare il suo valore.



Dall'altro lato c'è la sfera personale che, tra vita di coppia e la costruzione di una famiglia, richiede altrettante attenzioni.

Lavoro e affetti sono i due pesi della bilancia che le donne cercano di mantenere in perfetto equilibrio, come la società si aspetta da loro



Eppure capita spesso di venire giudicate se i nostri obiettivi non corrispondono a quello che gli altri si aspettano da noi.

Soprattutto quando si sceglie di realizzarsi nel lavoro piuttosto che nell'ambito familiare, o viceversa scegliendo di dedicarsi alla famiglia accantonando i progetti professionali.

Cosa ti rende più orgogliosa oggi? Quali obiettivi senti di aver raggiunto e dove risiede oggi la tua autorealizzazione?

A rendere la questione ancora più complicata c'è il problema della parità ancora da raggiungere pienamente non solo sul lavoro, ma anche nel privato.



Benché le cose siano nettamente migliorate rispetto al passato, la strada da compiere è ancora lunga.

Il peso della gestione familiare (dalla cura dei figli a quella degli anziani, fino alle faccende domestiche), ricade ancora in larga parte sulle donne.

Sono sicuramente in aumento gli uomini che sono parte attiva nella cura della famiglia, tuttavia non sono rare le situazioni in cui l'equilibrio dei ruoli è ancora un miraggio.



E tu come percepisci la gestione delle attività quotidiane? Il tuo partner è di supporto o senti che la responsabilità è tutta sulle tue spalle?

La società ci fa richieste sempre più pressanti. Dobbiamo essere sempre più multitasking, più eroiche, più invincibili, più impeccabili.

Così, il tempo per noi stesse, per essere quello che vogliamo davvero, non c'è mai.



Quando è stata l'ultima volta che ti sei presa del tempo soltanto per te? Quando ti sei concessa il "lusso" di prenderti cura di te stessa?

Quello che dovrebbe essere un diritto per ciascun individuo, per le donne è, per l'appunto, un "lusso" non garantito, e per il quale magari qualcuno ci fa anche sentire in colpa.

Eppure noi donne riusciamo a trovare sempre la forza per andare avanti, senza mai fermarci. Anche se le nostre giornate sono sempre le più lunghe, perché non appena stacchiamo dal lavoro inizia il "lavoro" anche a casa.

Qual è la tua fonte di energia per ricaricarti? Quali sono i tuoi hobby e come trovi il tempo per rigenerarti?



La verità è che possiamo essere e diventare tutto ciò che vogliamo.

Non ponetevi limiti su quello che volete fare e non lasciate che la società decida al posto vostro.



Come contribuire all'empowerment femminile? Attraverso la collaborazione, la comunicazione e la condivisione di esperienze che coinvolgano donne e uomini.

Che cosa significa per te essere davvero "senza limiti"?

Partecipa al sondaggio della Grande Inchiesta di Grazia e aiuta L'Oréal Paris nel progetto Unlimited Women, per combattere contro le discriminazioni e le difficoltà che le donne affrontano ogni giorno.





Credit ph.: Unsplash