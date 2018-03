Discriminazioni e pregiudizi di genere minano l'autostima delle donne che spesso non sono consapevoli del loro valore. Per promuovere l'empowerment femminile Grazia e L'Oréal Paris collaborano insieme al progetto Unlimited Women



I dati parlano chiaro. In Italia la strada per la parità di genere è ancora lunga, tra disparità di salario, pregiudizi sul lavoro e fuori, ancora troppe poche donne nei ruoli al vertice delle imprese.

Stando alla classifica stilata dal Forum Economico Mondiale, nell'ultimo anno la situazione italiana è addirittura peggiorata, il nostro Paese è infatti passato dalla dal 50° alla 82° posizione per quanto riguarda parametri come status, rappresentanza politica e opportunità.



Lavorare per affermare il valore delle donne è un impegno costante e quotidiano che vede Grazia e L'Oréal Paris in prima linea nell'incoraggiare l'empowerment femminile.

Benché sia stato raggiunto l'obiettivo di avere un terzo di rappresentanza femminile nei consigli di ammnistrazione delle società quotate in borsa, un risultato ottenuto grazie all'imposizione da parte della legislazione di una maggiore inclusione, in parlamento le donne si fermano al 34% e, nelle aziende, su 100 amministratori delegati 96 sono uomini.



Il pregiudizio culturale causa nelle donne la convinzione di non avere abbastanza valore e mina in maniera significativa la fiducia in sé.

Le donne, abituate a essere ipercritiche nei confronti del proprio talento, non mirano alle posizioni di potere per la paura di affrontare il giudizio negativo conseguente all'essere definite ambiziose, finendo in preda ai sensi di colpa.

Cosa possiamo fare? Lavorare ogni giorno tutti insieme, uomini e donne, per aprirsi al confronto e alla condivisione.

Grazie al progetto Unlimited Women, L'Oréal Paris vuole abbattere il muro che impedisce alle donne di attuare tutto il loro valore e potenziale, aiutandole a essere forti e libere. Senza limiti. Partecipate al sondaggio che trovate a questo link per aiutare Grazia a realizzare una grande inchiesta sulle difficoltà che le donne si trovano ad affrontare quotidianamente.



A ulteriore dimostrazione dell'impegno per contrastare le discriminazioni di genere, L'Oréal Paris sostiene le donne e la ricerca scientifica femminile insieme alla Fondazione Umberto Veronesi, per la lotta contro il tumore al seno.

