Appuntamento imperdibile della stagione: fino al 18 novembre, al quinto piano di Rinascente Duomo a Milano, l’esclusivo spazio Lancôme sarà la meta obbligatoria per ogni amante della bellezza e delle novità assolute.

Fra le tante opportunità sarà possibile farsi realizzare Le Teint Particulier, il fondotinta su misura per il proprio incarnato. Oppure vivere un’esperienza indimenticabile con il Rituel Absolue: un viaggio polisensoriale alla scoperta della rosa e del potere rigenerativo delle sue cellule native. O personalizzare i prodotti preferiti grazie al servizio di serigrafia, per rendere felice una persona cara con un pensiero esclusivo.

Tra le fan della maison francese c’è anche un’ospite d'eccezione, l’attrice Chiara Francini che racconterà l’esperienza di una notte molto speciale nella prima digital fiction “Una notte in Rinascente... Dove tutto può succedere”.

Il primo fondotinta creato per la tua pelle

Presso il Beauty corner Lancôme è possibile vivere l’esperienza di un fondotinta su misura, nella formula e nella confezione. Si inizia con la scansione della pelle, esaminata dalla Beauty Advisor. Si sceglie il tipo di copertura desiderata e il livello di idratazione.

L’algoritmo produce la formula in un campione di prova tra 72.000 combinazioni, che sarà confermata o rivista dopo l’applicazione sul viso. Quando il risultato è perfetto, si procede con la personalizzazione del packaging con il nome e il codice del fondotinta. Le Teint Particulier Custom Made Foundation, nasce dalla convinzione che ogni donna è unica e nessun colore di pelle è esattamente lo stesso.

Rinascente è il luogo ideale per presentare un’innovazione cosmetica che unisce lusso, know how e tecnologia.



L’esclusivo Rituel Absolue ai petali di rosa

Lancôme è stata una delle prime Maison a creare la sua rosa: la Rosa Lancôme. Frutto di migliaia di ibridazioni, è stata selezionata fra molte per la sua bellezza ma anche per il suo carattere resiliente. Questo fiore, trasformato tramite procedimenti di biotecnologia in ingrediente attivo esclusivo, ha uno straordinario potere rigenerante che rende la linea Absolue un vero fiore all’occhiello dello skin care Lancôme.

Per un risultato anti età globale, completo e visibile.



L’evento “Una notte in rinascente… Dove tutto può succedere”

8 novembre 2018 h.18.00

Chiara Francini, protagonista della prima digital fiction “Una notte in rinascente… Dove tutto può succedere” ti aspetta con Silvia Grilli, direttore di Grazia e i Beauty Advisor Lancôme per scoprire le novità e i trattamenti esclusivi

Sarà presente anche Mrdanielmakeup per seguire la beauty experience dell’ospite d’eccezione.

Beauty corner Lancôme

Quinto piano – Rinascente

Milano, Piazza Duomo

Per partecipare invia una email a graziainiziative@mondadori.it