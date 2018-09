Salvatore Ferragamo Parfums è sponsor del Premio Kinéo "Diamanti al Cinema" in occasione del Festival del Film di Venezia



La Laguna di Venezia è ancora una volta la cornice che celebra la settima arte, in cui non manca il sostegno ai talenti emergenti.



Salvatore Ferragamo Parfums ha deciso di dare il proprio contributo come sponsor del Premio Kinéo "Diamanti al Cinema".

L'evento si è tenuto domenica 2 settembre in concomitanza della 75° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presso la suggestiva location dell'Hotel Excelsior.







Durante la serata Salvatore Ferragamo Parfums ha assegnato due Premi Kinéo, come riconoscimento per il valore artistico e per lo stile elegante del cinema internazionale, alle giovani attrici emergenti Annabel Scholey e Beatrice Arnera. La loro freschezza e carisma incarnano perfettamente la fragranza Signorina Eau de Parfum, il cui flacone gioiello personalizzato con targa d'oro è stato il simbolo del riconoscimento di quest'anno.

Madrine della manifestazione, la modella e attrice nipote d'arte Annabelle Belmondo e la talentuosa emergente Stella Egitto. Quest'ultima, Madrina della Solidarietà, ha sfoggiato un total look firmato Salvatore Ferragamo con abito lungo in velluto grigio della nuova collezione Autunno-Inverno 2018-19 e sandali in argento glitter.