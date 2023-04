nuovi capi BeGood realizzati con l'esclusiva Dermofibra® Cosmetics. Pensati per migliorare la qualità degli allenamenti, perfetti anche fuori dalla palestra: irealizzati con l'esclusiva Dermofibra® Cosmetics.

Prendersi cura di sé e occuparsi del proprio benessere è il primo passo per imparare a volersi bene, per migliorare la propria autostima e per sentirsi bene con sé stesse.

Come raggiungere questi obiettivi? Un po’ di motivazione e il giusto look possono essere di grande aiuto.

E i capi brevettati di BeGood possono rivelarsi dei preziosissimi alleati per riprendere a fare sport e riuscire a coniugare al meglio comfort, stile e funzionalità.

Capi tecnici, frutto dell’unione della ricerca svizzera e della qualità Made in Italy, i completi di BeGood sono creati pensando al benessere fisico di chi li indossa e, grazie anche agli speciali materiali con cui sono realizzati, sono un vero e proprio trattamento di bellezza da indossare.

Modellanti, tonificanti e idratanti, sono pensati per massimizzare i risultati durante l’attività fisica, ma si prendono cura del corpo anche quando non ci si allena.

I capi BeGood in Dermofibra® Cosmetics

Durante una giornata di smartworking, un pomeriggio di shopping in giro per la città o un aperitivo con le amiche: i capi BeGood offrono la possibilità di ottimizzare i tempi e di concedersi un trattamento di bellezza anche quando si è a riposo o mentre si è impegnate a fare altro.

I capi proposti dal brand sono infatti realizzati in Dermofibra® Cosmetics, un filato brevettato che, oltre ad essere leggero e traspirante, assicura la massima libertà di movimento accompagnando dolcemente la silhouette, senza stringere le forme.

In più, proprio come un vero e proprio trattamento di bellezza, è arricchito da minerali come zinco, magnesio, silicio e titanio che si attivano con il calore del corpo, stimolando così la microcircolazione e favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Cui si aggiungono principi attivi come vitamina A, vitamina E, caffeina e Aloe Vera che aiutano a combattere gli inestetismi della cellulite e mantengono la pelle perfettamente idratata, rendendola ogni giorno più liscia, elastica e levigata.

Le novità della collezione SS23 di BeGood

Il loro punto di forza? Costano quanto un massaggio ma il loro effetto dura più a lungo. Senza contare che si possono indossare durante le lezioni di yoga, pilates o durante qualsiasi altro allenamento.

Ma possono trovare spazio anche nel guardaroba di tutti i giorni, indossati, ad esempio, sotto a un blazer dal fit oversize o sopra a uno chemisier dalle linee rilassate, per vivere il tran tran quotidiano con il massimo comfort, senza però rinunciare allo stile.

Tra le novità della collezione SS23 ci sono infatti capi dai colori brillanti e dalle stampe pop che si sposano bene con i look della bella stagione e non mancano neanche proposte più versatili in black&white che risultano ancora più facili da abbinare.

In&Out Method: il nuovo protocollo approvato da Jill Cooper

E chi in vista dell’estate ha già iniziato la remise en forme, dovrebbe dare una chance al nuovo In&Out Method, approvato dalla nota insegnante di fitness, e ambassador del brand, Jill Cooper e pensato per i Beauty Center.

Di cosa si tratta? Di un nuovo speciale protocollo che mira ad amplificare gli effetti benefici di trattamenti effettuati in cabina - come pressoterapia, Vacuum e Tecar - combinando l’efficacia dei capi BeGood realizzati in Dermofibra Nutritive Q10 a quella dell'integratore 100% naturale Farmaven che, grazie a ingredienti come ippocastano, mirtillo, ruscus, vite rossa, ginko, vitamina C e centella, aiuta a ridurre la fragilità capillare, a combattere la ritenzione idrica ed avere le gambe più leggere.

Brevetto esclusivo di BeGood, questo nuovo filato è costituito da composti inorganici a base di zinco, silicio, titanio e magnesio che riflettono il calore del corpo sottoforma di infrarosso (F.I.R.), favoriscono la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi. Ma è anche ricco di sali minerali - come calcio, manganese, fosforo e rame - che attivano il metabolismo cellulare e facilitano la produzione di collagene ed elastina assicurando un effetto anti-aging.

Scopritelo online insieme a tutte le ultime novità di begood.store.