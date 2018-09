L'attrice è stata scelta per rappresentare la nuova creazione profumata Dior firmata da François Demachy, per inaugurare una nuova era nell'universo delle fragranze del brand



Jennifer Lawrence rappresenta a pieno titolo la nuova immagine di Dior, quella di una donna forte, dalla bellezza pulita e dagli occhi limpidi, piena di energia, determinata e decisa a perseguire i propri obiettivi.

Per questo motivo il suo volto è stato scelto per raccontare la nuova fragranza Dior, creata dal maestro profumiere François Demachy, per dare il via a una nuova era nel mondo profumato del marchio.





Per immergerci nel mood del "nuovo corso" profumato firmato Dior scopriamo la nuova creazione olfattiva Joy.



Il nuovo profumo vuole esprimere, infatti, una bellezza radiosa, piena di joie de vivre proprio come Jennifer Lawrence, con un profumo assolutamente inedito, in grado di sorprendere e dare un messaggio olfattivo forte nell'universo delle fragranze donna.

La fragranza si apre con un accordo di agrumi che irradiano luminosità ed energia e sostengono il cuore fiorito del jus, con note di rosa e gelsomino, mentre le note calde e legnose del sandalo ci avvolgono con dolcezza, insieme al cedro e al patchouli.



Per il lancio della campagna, Jennifer Lawrence è anche protagonista del film Joy by Dior, diretto da Francis Lawrence, che ben rappresenta le emozioni evocate dalla fragranza.



L'attrice, con i suoi movimenti fluidi e liberi, comunica tutta la sua joie de vivre senza filtri, in modo autentico, facendo risplendere la sua bellezza luminosa e trasportandoci in momento sospeso dal tempo, in cui c'è solo spazio per la felicità di poterci esprimere liberamente.

Scoprite il film dedicato al nuovo profumo Joy qui sotto.