Quanto ti senti realizzata e quanti sono ancora i limiti che si frappongono tra te, il tuo valore e i tuoi sogni? Grazia, insieme a L'Oréal Paris per la campagna Unlimited Women, ha realizzato una Grande Inchiesta sull'empowerment femminile

Quante volte ti sei trovata nella situazione di dover lottare per i tuoi sogni, per affermare chi sei, perché il tuo valore fosse riconosciuto? Quanto spesso le tue aspirazioni sono state calpestate dalle logiche prevaricanti e maschiliste che dominano la società?

Scrivere la propria storia di successo, per una donna, è sempre stata una strada in salita. Siamo abituate a procedere con fatica, ci hanno preparate a dover fronteggiare difficoltà insormontabili, il messaggio sembrava chiaro: "se sei una donna, devi fare i conti con i tuoi limiti".

Nessuno ci ha mai spiegato che i limiti non fanno parte di noi, ma ci vengono imposti dall'esterno. E così, abbiamo dovuto imparare da sole come aggirare gli ostacoli e, laddove non fosse possibile, a scavalcarli.

La realizzazione personale, sul lavoro e nella vita privata, per alcune di noi è ancora un miraggio. Anche chi è riuscita a diventare la persona che voleva essere, seguendo le proprie passioni, ha dovuto e deve continuare ad affrontare critiche e condizionamenti.



A quante di voi è capitato di non venir prese sul serio? Quante si sentono ancora criticate perché fanno qualcosa che "non è da femmine"? Quante si vedono negate un ruolo di leadership solo in quanto donne?

Grazia, insieme a L'Oréal Paris per il progetto Unlimited Women, ha condotto una Grande Inchiesta sull'emancipazione femminile e sugli ostacoli che le donne italiane si trovano quotidianamente ad affrontare.



Dai risultati del sondaggio è emerso che una buona parte del campione si ritiene molto (38%) o abbastanza (49%) soddisfatta della propria attività lavorativa. Tuttavia, il 40,5% delle donne intervistate non si ritiene ancora del tutto soddisfatta della propria realizzazione personale.

Per quanto riguarda la parità di genere sul lavoro, sono emersi dati piuttosto allarmanti. Il 39% (molto) e il 41% (abbastanza) del campione ha percepito una disparità di retribuzione tra uomini e donne e il 71% ritiene che sul lavoro l'aspetto fisico di una donna sia molto importante, a differenza dell'uomo (il 51% ritiene che l'aspetto fisico di un uomo sia poco importante o, per il 31%, del tutto ininfluente).

Tuttavia, poche donne (il 18%) hanno chiesto un aumento per una parità di trattamento, e dai dati emerge come ci sia un clima di sfiducia e rassegnazione. Infatti, il 24% del campione ha risposto che non l'avrebbe comunque ottenuto, il 17% che non sa negoziare, il 17% che non si trova a proprio agio nel parlare di soldi, il 16% che non vuole rischiare il posto, il 15% che non è in condizioni di trattare. Da segnalare che ben il 22% ha sperimentato pesanti avances sul luogo di lavoro.



Nel contempo, il dedicarsi alla vita familiare viene percepito come un ostacolo in più per la realizzazione personale. Il 66% delle donne che hanno partecipato al sondaggio ha pensato che avere dei figli possa costituire uno svantaggio nella performance lavorativa e che le difficoltà per le madri lavoratrici sono maggiori rispetto a chi non ha un impiego a tempo pieno.

Abbiamo chiesto chiesto alle donne che cosa significa per loro essere senza limiti. Per il 44% vuol dire non accontentarsi, avere voglia di mettersi alla prova e cercare di raggiungere sempre nuovi obiettivi senza smettere di sognare.

* Indagine su un campione di 455 donne dai 18 ai 44+ anni



Credit ph.: Pexels