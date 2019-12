Per festeggiare i 25 anni di VIVA GLAM, MAC Cosmetics ha organizzato un evento speciale nello store di Via Dante, a Milano. Il racconto

Un “compleanno” importante per VIVA GLAM, la campagna di MAC Cosmetics che contribuisce a sostenere il benessere delle persone affette, o in altro modo colpite, da HIV/AIDS. Nel 2019, infatti, VIVA GLAM spegne 25 candeline: un traguardo che è stato celebrato con una serie di eventi speciali anche qui in Italia.

Il primo evento italiano di questa importante edizione è stato lo spettacolo LA PRIMA VOLTA che rappresenta il debutto di “Italy Bares”: il progetto è nato da un'idea di Jerry Mitchell che, 27 anni fa, con otto ballerini sul palco in un club di Manhattan, ha dato vita a una performance come risposta artistica della comunità teatrale alla crisi provocata da HIV e Aids.

Per questo spettacolo, Italy Bares ha trovato in MAC Cosmetics e ANLAIDS (che lavora in sinergia con il brand di cosmesi da oltre 10 anni) due partner d'eccezione. In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, lo scorso primo dicembre, lo spettacolo si è spostato dal palco del Teatro Principe di Milano allo store MAC di Via Dante dove, la compagnia di LA PRIMA VOLTA si è esibita in un flash mob davvero originale portando il messaggio di "Italy Bares" nel luogo dello shopping.

Decine di ragazzi hanno ballato sulle note della canzone finale dello spettacolo guidati dell'artista e creativo Andrea Verzicco che, nel finale, ha lanciato un messaggio pieno di speranza: «Non ascoltate i pregiudizi, ascoltate l'amore. Sempre».

Emozione alle stelle tra i performer e anche per un artista che siamo abituati a incontrare spesso nei backstage delle sfilate, Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC Cosmetics.

«VIVA GLAM - racconta Magnani - è un rossetto che rappresenta l'anima del nostro brand. Il ricavato delle vendite di questo prodotto viene da sempre destinato al fondo VIVA GLAM grazie al quale MAC Cosmetics riesce a creare campagne di sensibilizzazione su HIV e AIDS in ben 92 paesi in tutto il mondo». «Dopo 10 anni di impegno accanto ad Anlaids posso dire di essere fermamente convinto che ognuno di noi possa fare la differenza e insieme possiamo fare molto».

La parola chiave è prevenzione, come ci spiega Carmine Falanga, Responsabile Progetti e Iniziative speciali Anlaids Lombardia, associazione che da oltre 30 anni è impegnata in prima linea contro la diffusione dell'HIV.

«Il progetto OPEN TEST che stiamo portando avanti da tre anni, in collaborazione con MAC Cosmetics, è oggi per noi di fondamentale importanza. Con questa questa iniziativa offriamo la possibilità ai giovani di fare i test gratuiti, nei luoghi da loro frequentati, educando alla prevenzione. I numeri, infatti, ci dicono che siamo di fronte a una diffusione del virus importante: solo in Italia, per esempio, nel 2018 circa 2870 persone hanno scoperto di aver contratto l'HIV; di queste 600 solo in Lombardia (fonte: Istituto Superiore della Sanità, ndr)».

«Le persone che incontriamo - conclude Falanga - hanno bisogno del nostro supporto; vogliamo abbattere tutti gli ostacoli e i pregiudizi che possono causare il loro isolamento: con Anlaids non si sentono più sole».

È questo anche l'obiettivo di MAC Cosmetics che, dal 2019, ha voluto estendere la sua tradizionale missione al servizio delle persone colpite da HIV/AIDS includendo un più ampio sostegno alle donne e alle ragazze e alla comunità LGBTQ+; sostegno possibile grazie alla vendita di VIVA GLAM, un lipstick che è più di un semplice rossetto: «Da anni sono vicina a MAC nella giornata contro l'Aids e non potevo non esserlo anche nella giornata mondiale contro l'Aids – racconta Annie Mazzola, conduttrice radiofonica, presente all'evento del primo dicembre – e oggi indosso VIVA GLAM per sostenere la causa con un bellissimo colore rosso sulle labbra!».