La tecnica di contouring di Victoria Beckham con linee e crocette promette di ridefinire otticamente i lineamenti. Ecco come funziona e come valorizzare il naso con pochi gesti mirati.

Nel settembre 2023, Victoria Beckham ha mostrato su Instagram la sua famosa tecnica di contouring “a mappa”, realizzata con linee sottili, V e crocette. Da allora, il video è circolato su TikTok e sulle pagine beauty di testate come iO Donna e Vanity Fair Italia, che hanno approfondito soprattutto il contouring del naso: un gioco di luci e ombre capace di ridefinirne visivamente i volumi senza ricorrere a interventi invasivi.

Il metodo ha attirato l'attenzione per la sua precisione, ma anche per la possibilità di ottenere un risultato sofisticato con pochi prodotti e gesti mirati. Per replicarlo, Victoria Beckham Beauty propone il Contour Stylus, uno stick sottile pensato per scolpire i lineamenti con un effetto naturale. Ma come funziona la tecnica e quali sono i passaggi da seguire?

Perché il contouring di Victoria Beckham è diverso

Quando si parla di contouring, il pensiero corre spesso alle basi scure e alle sfumature marcate che hanno reso popolare questa tecnica negli anni. L'approccio di Victoria Beckham punta invece su un contouring quasi invisibile, pensato per definire i lineamenti senza creare contrasti troppo evidenti.

Il segreto è lavorare con piccole quantità di prodotto e posizionare le ombre in punti strategici del viso. Come raccontato anche da diverse testate beauty, il contouring del naso si basa su linee precise ai lati del dorso e su un'ombra delicata in prossimità della punta, per modificarne otticamente la forma. La tecnica riprende principi già noti nel make-up professionale, trasformandoli in una sequenza di gesti facilmente replicabili anche a casa.

Il passaggio fondamentale è la sfumatura: i contorni devono fondersi con la base fino a diventare impercettibili, lasciando un risultato armonioso e naturale.

Che cos'è il Contour Stylus di Victoria Beckham Beauty

Il Victoria Beckham Beauty Contour Stylus è uno stick sottile, simile a una penna, progettato per applicare il prodotto con precisione. La formula cremosa e sfumabile è pensata per creare ombre leggere su diverse zone del viso, dal naso agli zigomi, passando per mascella, fronte e occhi.

Il prodotto è disponibile in quattro tonalità — Travertine, Marble, Sandstone e Granite — pensate per adattarsi a diversi incarnati. La scelta della nuance è importante: per ottenere un effetto naturale, il colore dovrebbe creare un'ombra credibile sulla pelle, senza risultare troppo caldo o troppo scuro.

La consistenza cremosa facilita la sfumatura e permette di lavorare gradualmente, aggiungendo prodotto solo dove serve. Il posizionamento è quello di un prodotto di fascia alta, rivolto a chi desidera inserire il contouring nella propria routine quotidiana senza ricorrere a tecniche elaborate.

La tecnica originale: linee, V e crocette spiegate bene

Il punto di partenza è il naso. La tecnica prevede di tracciare due linee sottili lungo i lati del dorso, lasciando libera la parte centrale, e di disegnare una piccola V sulla punta. Due tratti delicati vicino alle narici completano la mappa. Le ombre laterali possono contribuire a far apparire il naso più stretto, mentre il modo in cui vengono posizionate e sfumate aiuta a modificarne visivamente le proporzioni.

Il Contour Stylus può essere utilizzato anche sugli occhi, come un ombretto in crema dai toni neutri. Un tratto arcuato sulla palpebra mobile e una sfumatura lungo la rima cigliare inferiore aggiungono profondità allo sguardo senza bisogno di colori intensi.

Sul resto del viso entrano in gioco le crocette. Una X sotto ciascuno zigomo, sfumata verso l'attaccatura dei capelli, crea un'ombra che aiuta a definire i volumi delle guance. Una linea lungo il bordo inferiore della mandibola contribuisce a delineare il profilo del viso, mentre un piccolo tocco sopra e sotto il labbro inferiore può creare un effetto ottico di maggiore pienezza.

La regola da seguire è una sola: sfumare con attenzione, preferibilmente verso l'alto nelle zone degli zigomi, utilizzando le dita, un pennello o una spugnetta. Le linee iniziali possono sembrare marcate, ma devono fondersi gradualmente con la base, senza lasciare strisce visibili.

Come ottenere un risultato naturale: gli errori da evitare

Il primo errore è applicare troppo prodotto. Gli stick da contouring, soprattutto quelli dalla mina sottile, consentono di tracciare linee precise, ma è importante dosare la pressione per evitare segni troppo scuri. Sul naso, in particolare, bastano pochi tratti sottili: un eccesso di prodotto può rendere il risultato artificiale e mettere in evidenza proprio i contorni che si vorrebbero rendere invisibili.

Anche la sfumatura richiede attenzione. Movimenti troppo energici o direzioni casuali possono spostare il colore e compromettere la definizione delle ombre. Meglio procedere per piccoli passaggi, controllando il risultato alla luce naturale e aggiungendo prodotto soltanto se necessario.

Per chi ha la pelle mista o tende a lucidarsi nella zona T, può essere utile preparare il viso con una base idratante leggera e fissare selettivamente le aree che tendono a diventare più lucide. La cipria, tuttavia, va dosata per non appesantire l'incarnato e mantenere un finish naturale.

Il contouring di Victoria Beckham dimostra come pochi tratti, posizionati nei punti giusti, possano cambiare la percezione dei volumi del viso. Non si tratta di trasformare i lineamenti, ma di valorizzarli attraverso un uso mirato delle ombre: una tecnica da provare se si desidera un make-up definito, ma lontano dall'effetto troppo costruito.