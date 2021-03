Più moderno e iconico che mai, il nuovo Rouge Dior perpetua la leggenda. Ecco il nuovo rossetto che vi conquisterà all'istante

«Vestire il sorriso di tutte le donne». Con questo obiettivo nacque, nel lontano 1953, Rouge Dior, simbolo di stile e know-how di una delle Maison più famose di sempre. Rouge Dior è un vero e proprio manifesto Dior, un'esplosione di colore dalla formula esclusiva con trattamenti floreali. Da sempre Christian Dior ha voluto prendere ispirazione dalla bellezza e dalla potenza dei fiori per le sue creazioni più belle. Sposando le varie epoche, Rouge Dior – nato come un oggetto d'arte – si è avvolto di volta in volta nei colori dell'oro, del beige e dell'azzurro fino a quando, nel 2005, ha assunto la sua veste più elegante con il suo astuccio blu decorato con il famoso motivo cannage, emblema della Maison. È questa l'immagine che lo ha fatto diventare il rossetto più amato dalle donne di tutto il mondo, un prodotto iconico (come la nuance più indossata, la 999, un rosso carminio senza tempo) in grado di sorprendere, sempre.

Il nuovo Rouge Dior

Oggi festeggiamo una nuova interpretazione firmata da Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine del Make-up Dior, che svela l'aspetto più couture che mai: una nuova palette di sfumature e finish perfettamente bilanciati, in grado di valorizzare tutte le tonalità del viso e tutti i modi di essere; una formula che si reinventa oggi grazie all’expertise di Dior in materia di Scienza Floreale e un nuovo pack ornato da una nuova fascetta dalle finiture argentate firmata con le iniziali del suo creatore, CD, espressione massima dell'essenzialità e della raffinatezza di questo accessorio, da scoprire (e provare).

Elegante e iconica non poteva che essere anche la testimonial, Natalie Portman. Con accessori couture e truccata con Rouge Dior, l'attrice esprime attraverso l’obiettivo di Inez & Vinoodh una nuova definizione della raffinatezza tipica di Parigi, la città più Dior di tutte.

La formula multitasking di Rouge Dior

Dalla Scienza Floreale - che ispira i laboratori della Maison da circa 50 anni - nasce una formula ricca di potenti materie prime in grado di proteggere e curare le labbra con ingredienti naturali esaltando al massimo il colore. Il merito è dell'azione protettiva dell'estratto di peonia rossa che aiuta a preservare la naturale idratazione delle labbra migliorando la luminosità delle tonalità che le vestono e dell'estratto di fiori di melograno che agisce in profondità e dona elasticità e comfort attenuando le piccole rughe. Infine, il burro di karité completa l’azione protettiva degli estratti di fiori e offre un nutrimento intenso assicurando una resa omogenea.

I nuovi colori

Il nuovo rossetto esplora tutte le sfumature del rosso, «il colore della vita», secondo Christian Dior: 75 tonalità in tutto, ciascuna con nuance sottilmente diverse, per vestire i sorrisi delle donne in modo ora leggermente trasgressivo, ora senza tempo, ma mai banale. Al centro di questa vasta gamma, il nude è l’ospite d’onore perché, come spiega Peter Philips «il rosso è un vero e proprio statement, mentre il nude è diventato la tonalità per tutti i giorni». Il nude cambia a seconda del colore delle labbra ed è quindi diverso per ogni donna. Per questo è importante offrire diverse sfumature, dal beige chiaro al rosa antico, in modo che chiunque possa trovare quella ottimale. Alla gamma di colori, disponibile in due versioni ormai cult satinata e vibrante oppure mat e altamente pigmentata, si aggiungono quest'anno due nuovi finish: «velvet», che offre un effetto velluto extra opaco intenso (ma senza seccare le labbra e con un comfort duraturo), e «metallic», per un risultato metallizzato brillante e trasgressivo.

I must have

Da provare il classico 999 disponibile da oggi anche nelle due nuove versioni (quattro in tutto) e il 100 Nude Look, una reinvenzione del grège new-look del 1947, un colore immaginato da Christian Dior come la perfetta combinazione di grigio e beige. Lasciatevi conquistare anche dal 080 Red Smile, un rosso fiammeggiante intensamente luminoso e dal 525 Chérie, un rosa antico, il cui nome evoca l’amore di Dior per le donne e le sue muse. Per ottenere il risultato più definito e di maggiore impatto, Peter Philips ha studiato 24 nuove tonalità di matita per il contorno labbra che si coordinano perfettamente con ogni nuance di rossetto, contribuendo a prolungarne la durata.

Lo smalto griffato

Il colore conquista anche le unghie con una formula che offre brillantezza estrema, sfumature intense e una tenuta effetto gel. Per la prima volta, Dior Vernis – altro prodotto cult da abbinare al rossetto – si arricchisce di estratti di peonia e pistacchio per rafforzare la superficie dell’unghia, segnando un nuovo capitolo della storia di Dior più couture che mai.