Avete preparato la lista dei desideri o avete bisogno di un aiuto per la scelta del regalo da fare? Scoprite alcuni dei regali makeup, skincare e profumi più desiderati. Li trovate solo da Sephora, la destinazione beauty da non perdere

Sta tornando il momento più bello dell'anno, durante il quale scegliere un regalo per gli altri o per se stessi è il gesto d'affetto più importante.

Donare la bellezza poi è il modo migliore per incoraggiare ad amare se stessi e il proprio corpo.

La destinazione beauty d'eccellenza per i regali di Natale è Sephora con le tantissime marche esclusive e i prodotti iconici desiderati da tutte le appassionate beauty del mondo, che potete trovare solo nei Beauty Store Sephora e sul sito sephora.it.

Dalle palette di ombretti ai cofanetti profumo, fino alle box con i prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo: da Sephora troverete il miglior regalo per questo Natale.

Scoprite una selezione di alcuni tra gli imperdibili doni che potete scegliere per Natale nei Beauty Store Sephora o su www.sephora.it

Sei dei più amati rossetti no-transfer sono racchiusi in un coffret natalizio che omaggia la bellezza delle labbra. Le nuance del rosa e del rosso si dividono tra finish opaco e mat-metal.

€34,90

La nuova imperdibile palette di ombretti di Huda Beauty si ispira a un viaggio nello spazio, tra texture glitterate, riflessi iridescenti e sfumature ultra-brillanti.

€64,90

Il cofanetto limited edition per le feste contiene il profumo dedicato alla felicità in versione 50 ml, più una mini-taglia della fragranza e il latte corpo profumato.

€ 89,90

Racchiude le sfumature dorate del miele e le nuance neutre in 12 ombretti per creare look completi da quello nude a quello più scintillante.

€54,00





Un kit formato da quattro prodotti iconici del brand. A base di vitamina C per risvegliare la luminosità della pelle: il siero, la crema viso gel, il contorno occhi e il primer viso.

€49,00

Un camper in edizione limitata che contiene la terra abbronzante Hoola, il primer viso The POREfessional, il mascara BADgal Bang! e il gel fissante per sopracciglia 24H Brow Setter.

€56,90

La palette più ricca e completa è racchiusa in un cofanetto a forma di igloo. Contiene 109 tonalità in quatto piani di meraviglie, tra cui ombretti, gloss, eyeliner in crema, illuminanti, blush e ciprie.

€29,90

La box rosa custodisce i prodotti dedicati al benessere di corpo e mente, caratterizzati dalla deliziosa fragranza di fiori di ciliegio e latte di riso. Disponibile in diversi formati, dalla size S a L.

Da €20,90 a €39,90 a seconda della size del cofanetto