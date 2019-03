I colori freddi tornano a essere protagonisti delle tendenze trucco e l'ombretto verde sarà il vostro alleato nel make up di stagione

C'è chi nella beauty community li aspettava con trepidazione, dopo innumerevoli stagioni in cui i colori caldi sugli occhi hanno dominato le tendenze trucco. Ebbene, finalmente i colori freddi tornano a essere protagonisti.



Per la nuova stagione fa il suo grande ritorno l'ombretto verde, per un trucco occhi ispirato alla natura che ben si sposa con l'approccio green e conscious così presente ora nel mondo beauty.



Ma a chi sta bene l'ombretto verde smeraldo?

Cerchiamo di sfatare un mito: non è affatto vero che il verde sugli occhi sia un colore "difficile" e poco portabile.



Si sposa a meraviglia con i colori della terra, valorizzando le sfumature intense degli occhi castani e mettendo in risalto le pagliuzze dorate degli occhi nocciola.



Se avete gli occhi verdi, giocate con il tono su tono, magari puntando sulle shade di verde dorato.



Come sfumare l'ombretto verde

Con quali colori possiamo sfumare l'ombretto verde per uno smokey eyes al top? Sta a meraviglia con tutti i colori neutri, dallo champagne al terra di siena, ma un abbinamento da provare assolutamente è con il bordeaux e, perché no, con l'arancio se non volete rinunciare ai colori super caldi.



Se volete un trucco occhi color block ad altissimo impatto, provate l'accoppiata verde e viola, i colori complementari si esaltano a vicenda.

Per un risultato ottimale, armatevi di un buon pennello da sfumatura con setole morbide e sfumate fino a far scomparire ogni linea netta.



Applicate sempre un colore scuro, magari un verde bosco matte, nell'angolo esterno della palpebra per creare profondità e ingrandire lo sguardo.

Trucco verde e oro: l'accoppiata più cool

Ma l'abbinamento più bello e intramontabile resta sempre quello di un make up verde e oro. Puntate su tonalità metalliche scegliendo ombretti metallizzati, meglio se in crema, per ottenere un effetto foiled che richiama le pietre preziose.



Palette ombretti verdi: tutti i must have e le ultime uscite

Sono tanti i brand che di recente hanno realizzato palette con almeno un ombretto verde.



Troviamo proposte per tutti i gusti e le esigenze, dalle palette tutte dedicate a questa tonalità a quelle in cui il verde è abbinato in maniera da poter creare facilmente dei trucchi armonici.



Scoprite tutte le palette da provare nella gallery.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa