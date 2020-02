Vi presentiamo MUD Studio Italia, la migliore scuola per make up artist

Il make up è la vostra grande passione? Avete mai pensato di far diventare il vostro amatissimo hobby in una professione? Perché per diventare make up artist professionisti è sì indispensabile un grande amore per il mondo del make up e della bellezza, ma è anche necessario avere una preparazione professionale adeguata per lavorare come make up artist.

Come? Frequentando un'accademia di make up riconosciuta e qualificata, in grado di fornirvi tutti gli strumenti per poter intraprendere una carriera come truccatore.

Qual è la migliore scuola per make up artist?

Questa è sicuramente la domanda che inizierete a porvi quando avrete deciso di voler diventare make up artist.

I corsi disponibili sono molti e non è sempre facile riuscire a destreggiarsi tra le ampie offerte. La paura è sempre e solo una: rischiare di frequentare un corso di trucco non qualificato, poco autorevole e che non sia in grado di fornirvi insegnamenti e strumenti adeguati a intraprendere la carriera dei vostri sogni.

Come fare quindi? Affidandosi alla migliore scuola per make up artist, riconosciuta a livello internazionale e in grado di offrire corsi di altissimo livello. Stiamo ovviamente parlando di MUD Studio Italia.

MUD - Make Up Designory nasce a Los Angeles nel 1997 e si espande in poco tempo negli States, arrivando a contare 60 scuole partner negli Stati Uniti e più di 30 MUD Studio nel resto del mondo. In Italia, MUD è presente a Milano e Roma, in due graziose location comodissime da raggiungere.

Qual è la sua missione? Garantire agli studenti di ricevere una formazione eccellente, grazie alla migliore qualità di insegnamento possibile, permettendo agli allievi di apprendere delle basi solide, trasmettendo i concetti chiave fondamentali in maniera chiara e dedicando il giusto tempo alla pratica.

Al termine del corso, gli studenti riceveranno un certificato internazionale emesso dalla sede MUD negli Stati Uniti.

Volete scoprire tutti i vantaggi di frequentare MUD Studio Italia?

Tutti i corsi MUD permettono la più ampia personalizzazione in modo da adattarsi alle esigenze specifiche di ogni studente, grazie alla formula modulare e per step progressivi. Inoltre, tutte le classi sono a numero chiuso per garantire a tutti gli studenti la necessaria attenzione.

È inoltre possibile scegliere la modalità di frequenza più adatta ai propri impegni, full time dal lunedì al venerdì o part time con formula weekend, sabato e domenica. Ogni giornata di lezione è sempre di 7 ore.

Dato che MUD nasce come scuola internazionale - e il lavoro stesso di make up artist vi porterà a frequentare ambienti internazionali - potrete poi scegliere di frequentare i corsi in lingua italiana o in lingua inglese.

Per agevolare la partecipazione di tutti gli studenti, MUD mette a disposizione un campus e una formula di finanziamento per rateizzare la retta di frequenza.

L'esperienza di chi ha frequentato MUD - Make Up Designory

Sapevate che Clio Zammatteo, alias Clio Make Up ha frequentato il corso MUD appena arrivata negli Stati Uniti? Ha condiviso la sua esperienza proprio in uno dei primi video della sua carriera di beauty guru e youtuber.

In Italia, anche la youtuber e influencer Melissa Tani ha voluto raccontare la sua esperienza da MUD Studio Italia.

Se volete saperne di più, visitate il sito di MUD Studio Italia e sfogliate la gallery con i migliori school moments!