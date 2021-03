A dirlo sono le tendenze make-up: oggi il trucco si focalizza sugli occhi e nella beauty bag non può mancare un prodotto come Mascara Divine Lashes di Max Factor. Qui vi raccontiamo perché

Lo sguardo è sotto i riflettori. Complice l'uso della mascherina, il make-up oggi si focalizza sugli occhi. Dalle palpebre alle ciglia, un gioco di luci e ombre e colori dai finish matte&shimmery rendono questa zona protagonista di qualsiasi tipo di trucco, dal più semplice al più sofisticato.

Tra tutti i prodotti, quello che non può mancare nella vostra beauty bag è il mascara, utilizzato per allungare, incurvare, aggiungere volume e dare colore alle ciglia in base al finish desiderato. Il prodotto must del 2021 è Mascara Divine Lashes di Max Factor. Caratterizzato da un elegante pack metallizzato nero con dettagli d'oro, dona immediatamente volume avvolgendo le ciglia ma lasciandole morbide e prive di grumi. Il merito è della formula leggera e cremosa che non sbava. Lo scovolino con setole ultra soft, invece, permette un'applicazione delicata in grado di valorizzare e dare volume a ogni ciglia, passata dopo passata.

Come applicare il mascara Divine Lashes

Tutto dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Se l'obiettivo è sfoggiare uno sguardo intenso, Rajan Tolomei, National Make-up Artist di Max Factor, consiglia di evitare di eccedere con i movimenti a zig-zag. «Meglio passaggi veloci e precisi a partire dalla base per aumentare il volume, senza dimenticare le ciglia più esterne – afferma Tolomei –. Generalmente il mascara si applica tre volte. È necessario attendere qualche secondo tra una passata e l’altra per far sì che il prodotto si stenda in modo corretto senza creare grumi».

Il beauty tip in più: se volete rendere lo sguardo ancora più profondo completate il look con la nuova Palette Soft Touch Color X-Pert. Dalla texture ibrida – da polvere a crema – include quattro shades altamente pigmentate che consentono una facile applicazione e la massima sfumabilità, anche con le dita! In più è in un formato mini, ideale da tenere in borsa insieme al Mascara Divine Lashes per ogni ritocco on-the-go!