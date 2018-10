Le profumerie Douglas, Limoni, La Gardenia invitano le lettrici di Grazia a una esclusiva Make Up School. Noi di Grazia.it siamo state a lezione di trucco per svelarvi in anteprima tutti i segreti delle tendenze beauty CHANEL per l'Autunno



Siete curiose di conoscere le tendenze beauty imperdibili di stagione? Potrete scoprire tutte le novità per l'Autunno firmate CHANEL grazie alla Make Up School nelle profumerie Douglas, Limoni, La Gardenia.

Il team di Grazia.it è andato a lezione di trucco per rivelarvi tutti i dettagli dei beauty look esclusivi più trendy del momento.



Vi sentite più radiose e naturali, eleganti e sofisticate o super glamour? Scegliete il vostro beauty look preferito e scoprite tutti i segreti per realizzare il make up che più vi rappresenta.

Se volete saperne di più, vi raccontiamo cosa abbiamo imparato dalla make up lesson.

Daniela, Head of Beauty per Grazia.it, ha scelto il make up radioso e naturale, a contrasto.

Il punto forte di questo beauty look? Un incarnato perfezionato, flawless e luminoso. Ecco tutti gli step per realizzarlo.

Dopo aver preparato la pelle con un buon idratante, applicate un fondotinta dalla texture leggera, con un finish opaco ma luminoso al tempo stesso. Applicatelo a piccole dosi e fate attenzione a sfumarlo con cura. Deve fondersi perfettamente con la vostra pelle.

Per un effetto bonne mine, applicate un blush rosato luminoso sulle gote e, per ottenere un look sunkissed radioso, applicate una terra per scaldare il viso. Per evitare macchie di colore, scaricate il pennello dalla polvere in eccesso prima di applicare il prodotto.

Il tocco finale di luminosità? Un correttore illuminante sulla zona delle occhiaie e nell'angolo interno dell'occhio.

Per degli occhi luminosi ma naturali, applicate come base un ombretto in crema dai riflessi dorati e in seguito sfumate un ombretto in polvere rosa delicato. Lo sguardo acquista definizione con una linea di eyeliner sottile e abbondante mascara.

Sulle labbra, un tocco di rosso fa risaltare l'incarnato e mette subito di buon umore. Scegliete un matitone rossetto per un'applicazione facile e veloce, e applicate un velo di gloss tono su tono per un risultato extra brillante.



Sara, Head of Fashion per Grazia.it, ha optato sempre per un look da giorno, ma in versione elegante e sofisticata.

Il focus di questo make up è tutto nell'utilizzo della tecnica del chiaroscuro, per valorizzare viso, occhi e labbra in maniera armonica. Scoprite tutti i passaggi per replicarlo.

Per il viso optate per un fondotinta radioso, dall'effetto naturale e coprite le imperfezioni con un correttore, picchiettando leggermente.

Mettete in risalto le guance con un blush in stick nei toni del rosa, facile da sfumare, e scolpite i lineamenti con una terra color bronzo. Applicatela in diagonale sotto gli zigomi e sfumatela fino a ottenere un risultato omogeneo.



Per gli occhi scegliete le tonalità naturali della terra. Applicate un ombretto color nocciola sulla palpebra mobile, mentre l'angolo interno sarà illuminato da un ombretto beige luminoso. Per aprire e rendere intenso lo sguardo, sfumate una tonalità di marrone scuro nella piega palpebrale e nell'angolo esterno dell'occhio, sfumando bene il tutto per evitare linee nette. Aggiungete un tocco di magnetismo, sfumando una matita khol marrone caldo e esagerate con tanto mascara volumizzante.

Sulle labbra abbinate una tonalità che riprenda il colore naturale delle vostre labbra, in una sfumatura rosata appena più intensa. La formula su cui puntare? Matte e a lunghissima tenuta.

Dal 10 settembre al 31 ottobre le profumerie Douglas, Limoni, La Gardenia invitano le lettrici di Grazia a una esclusiva Make Up School, in cui verranno svelati tutti i segreti delle tendenze beauty CHANEL* autunnali e le tecniche di trucco per realizzarle.



* solo nei punti vendita concessionari CHANEL

