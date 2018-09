Ansia da fashion week? Il segreto è affrontarla con un trucco long lasting, per essere sempre al top in ogni situazione

È al via la settimana più glamour dell'anno, in cui tutta l'attenzione è focalizzata su Milano, una delle capitali della moda più importanti del mondo.

Ma la settimana della moda non si svolge solo nelle location blindatissime dove sfilano i marchi più esclusivi. L'intera città si anima di eventi fashion assolutamente da non perdere, trasformandosi in un turbinio di tendenze, arte e moda a cui non si può restare indifferenti.

Noi beauty editor lo sappiamo bene, la frenesia da fashion week rischia di travolgervi lasciandovi senza fiato.

Correre da una parte all'altra della città con i tempi strettissimi tra una presentazione, un'inaugurazione e una sana attività di vip watching all'uscita delle sfilate, rischia di mettere a dura prova il vostro beauty look.

La soluzione per essere sempre impeccabili? Serve un make up a prova di settimana della moda, a lunghissima tenuta, che vi permetta di presentarvi sempre al meglio.

Con una base viso perfetta, che vi donerà un incarnato uniforme mentre le piccole imperfezioni saranno camuffate, avrete già realizzato la parte più importante di tutto il vostro beauty look.



Il segreto è scegliere prodotti performanti e long lasting, da utilizzare in layering, in modo da "fissare" al meglio ogni aspetto del make up.

Per prima cosa, bisogna detergere la pelle e applicare lo skin care corretto e poi scegliere il giusto fondotinta. Optate per un prodotto che vi garantisca un'ottima tenuta per tutta la giornata, dalla texture confortevole e ad azione levigante. Il fondotinta Unlimited Foundation SPF 15 di KIKO offre una durata fino a 16 ore, è arricchito con estratto di lavanda marina e oli esotici per nutrire la pelle senza appesantirla.





Per coprire le imperfezioni vi serve un correttore pratico e comodo da applicare in velocità. Lo Universal Stick Concealer dura fino a 24 ore, ha una coprenza modulabile da media a elevata e regala un effetto soft focus, che riflette la luce rendendo la pelle super levigata.

Per una coprenza più leggera, Skin Tone Powder Foundation garantisce un risultato perfetto fino a 8 ore. Con una speciale formula arricchita con olio, ha un'azione opacizzante ma non secca la pelle, unendo tutto il comfort di un prodotto in crema ai vantaggi della polvere compatta. È perfetto da tenere sempre in borsa per ritocchi dell'ultimo minuto, o per fissare la tua base viso.



A questo punto, ci vuole un tocco di colore per accendere il vostro beauty look! Puntate tutto sulle labbra, per un make up sofisticato e ad altissimo impatto.

Per evitare ritocchi continui e sbavature, vi servono dei prodotti dalle performance ineccepibili.

KIKO vi propone tre soluzioni, da scegliere in base alla texture e al finish che preferite.



Se amate i rossetti liquidi il prodotto che fa per voi è l'Unlimited Double Touch Liquid Lip Colour. Grazie al doppio applicatore, potrete ottenere due finish diversi, a seconda dell'effetto che volete realizzare. Da un lato trovate il rossetto liquido a lunghissima tenuta fino a 12 ore, altamente pigmentato per un colore pieno e matte. Dall'altro lato c'è il lucidalabbra emolliente per dare un aspetto glossato alle vostre labbra.

Se preferite le texture cremose dal finish demi-mat, optate per l'Unlimited Stylo, il rossetto in stick dalla formula confortevole che regala un colore intenso e omogeneo fino a 10 ore.



Infine, per chi ha bisogno di un prodotto velocissimo da applicare e dal finish mat, c'è il Long Lasting Colour Lip Marker, un pennarello no transfer con una durata testata fino a 10 ore. La formula a base d'acqua e di speciali polimeri dona un effetto tattoo naturale, con una texture leggera e impalpabile.

Ora siete pronte per affrontare la vostra fashion week al top, non vi resta che scoprire tutti i prodotti KIKO per un make up a lunga tenuta nella gallery.

Tutti i prodotti KIKO sono dermatologicamente testati e per garantirne la durata e le performance sono stati sottoposti a test clinico strumentali presso Laboratori Clinici certificati.

Credits Ph.: Mondadori Photo