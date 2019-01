Metti alla prova il tuo talento e la tua passione con un corso intensivo di makeup: la MAC Academy ti aspetta!

Vuoi conoscere tutti i segreti dei makeup artist per un beauty look impeccabile? Oppure sei un'appassionata di polveri, rossetti e fondotinta e vuoi perfezionare la tua tecnica?

Se ti riconosci in una di queste descrizioni, è arrivato per te il momento di prendere i pennelli e approfittare subito dei corsi intensivi di makeup organizzati da MAC Cosmetics in cinque città, dal Nord al Sud Italia.

Non importa che tu sia alle prime armi o già esperta: esiste un corso MAC Academy per ogni livello di preparazione.

Noi di Grazia.it li abbiamo già “testati” per voi – e abbiamo appreso moltissimi beauty tricks che non vediamo l'ora di raccontarvi (stay tuned!).

Curiose? Ecco alcuni consigli su come scegliere il corso intensivo di makeup migliore per voi.

Cominciare dalle basi

Perché creare la base adatta a ogni look è un must per chi vuole apprendere l'arte del makeup viso.

Con il corso “Essential Level 1”, della durata di due giorni (12 ore complessive), imparerai come scolpire e illuminare il volto per una resa perfetta anche in foto. Il corso è dedicato a chi vuole imparare a valorizzare se stesso e gli altri ma è anche consigliato a chi sta valutando se frequentare una scuola di makeup.

Se stai pensando al tuo futuro e vuoi capire meglio se questa è la tua strada, una full immersion nel mondo del makeup di MAC Cosmetics potrà esserti davvero d'aiuto.

Nella prima parte apprenderai tutte le tecniche per realizzare la base perfetta tramite la skin routine e utilizzando primer e fondotinta (prodotto must per qualsiasi beauty look). Poi ci sarà un focus sulle tecniche e le tendenze labbra, sul contour e sull'highlight, croce e delizia di tutte le beauty addicted.

Perfezionare la tecnica

Sei quella che «vuoi una mano a scegliere il fondotinta?» o «ti aiuto a fare lo smokey eyes?»: insomma, il makeup è la tua passione e sei sempre aggiornata sulle tendenze. Il tuo obiettivo per il 2019 è perfezionare le tue competenze (perché sei una tipa molto ambiziosa).

Il corso pensato per te è l'”Intermediate Livello 2” durante il quale scoprirai gli strumenti necessari per valorizzare ogni tipo di lineamento, ricreare makeup perfetti per tutto il giorno e trasformare un look da giorno in un makeup glam per la sera.

Oltre a un approfondimento su tutte le tecniche per creare differenti finish per la base, nei due giorni di corso imparerai anche a “giocare” con tutti i prodotti per il makeup occhi, incluse le tecniche per definire al meglio le sopracciglia. Non può mancare anche un momento dedicato alle labbra: confrontandoti con gli esperti del makeup, potrai conoscere le nuove tendenze (e replicarle subito!).

Scoprire tutti i segreti make up delle celebs

Se il tuo sogno è realizzare makeup per le star del cinema, della tv o del mondo della musica, dai pure un occhio al programma “Advanced Livello 3”.

Lo scopo, nei due giorni di corso, è approfondire i trend dei look editorial e scoprire tutti i segreti di bellezza dei professionisti nei backstage della moda.

Diventa un'esperta “MAC Cosmetics Certified”

Alla fine di ogni corso riceverai l'attestato di partecipazione MAC Cosmetics Certified e la MAC Academy Card che ti permetterà di acquistare i tuoi prodotti preferiti con lo sconto esclusivo del 20% per un mese dall'attivazione.

Attenzione, però: i posti sono limitati! Puoi prenotare il tuo corso presso un MAC Store o sul sito www.macacademy.it. Per avere, invece, più informazioni, puoi scrivere su WhatsApp a una delle chat MAC Direct. Ecco i numeri:





Milano 342 0992857

Roma 340 5076426

Napoli 348 2987656

Bologna 349 6085038

Torino 342 5445421

Dove e quando si svolgeranno i corsi?

A Milano (Via Dante 8), a Roma (Studio Training MAC in Via Ripetta 22), a Napoli (Via Toledo 223), a Bologna (Via Dell'Indipendenza 8) e a Bari (Via Sparano 123) da questa settimana fino al 23 di giugno con appuntamenti settimanali per ogni tipologia di corso.

I corsi della MAC Academy, della durata complessiva di 12 ore, si rivolgono a ogni consumatore, sono a pagamento e si tengono nel weekend.

Credit ph: Mac Cosmetics, Andrea Veroni