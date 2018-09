Il nuovo trend di stagione? La bellezza ispirata alla purezza e alla luminosità del diamante. Scoprite insieme a noi la nuova collezione KIKO Dark Treasure

Per l'Autunno il viso si illumina di bagliori prismatici, rivelando un incarnato luminoso, proprio come un diamante.



Il primo gesto di bellezza parte dalla skincare. La cura della pelle del viso ne fa risaltare la radiosità, grazie all'azione purificante del carbone attivo e all'azione perfezionante della polvere di diamante.

Il make up gioca con l'effetto soft focus, in grado di riflettere la luce e uniformare la base viso minimizzandone le imperfezioni, mentre i punti luce vengono evidenziati con polveri impalpabili dai riflessi multisfaccettati.

Su occhi e labbra, sfumature di colori metallici dai finish satinati e metallizzati ispirati alle pietre preziose, per far risplendere l'intero beauty look di luce propria.

Volete provare tutte le sfaccettature di un beauty look arricchito con polvere di diamante? Andiamo alla scoperta della nuova collezione Fall 2018 KIKO Dark Treasure.

KIKO Dark Treasure Skincare: con carbone attivo e polvere di diamante

La nuova gamma di Skincare Dark Treasure rivela tutta la bellezza della vostra pelle purificandola grazie al carbone attivo, per eliminare impurità e tossine.

Come primo step di pulizia passate su tutto il viso i Charcoal Micellar Cleansing Pads, dischetti detergenti ad azione detox con carbone attivo ed estratto di alga Spirea Ulmaria.

Per rimuovere le impurità più in profondità, c'è il 2 in 1 Charcoal Face Cleanser & Scrub, che unisce l'esfoliazione alla detersione profonda. In questo caso, accanto al carbone attivo, troviamo la sabbia nera di origine vulcanica, per liberare i pori e affinare la grana della pelle.





Non sottovalutate poi i beauty tool, l'azione manuale riveste una grande importanza nella cura della pelle. Per questo motivo, KIKO ha realizzato la Charcoal Cleansing Sponge, una spugna con carbone attivo morbida ed economica, per purificare la pelle con delicatezza.

L'ultimo step prepara il viso all'applicazione del make up. Il Diamond Perfecting Face Fluid è un fluido con polvere di diamante che idrata e uniforma l'incarnato, grazie all'acido ialuronico e all'estratto di peonia bianca.

Sfogliate la gallery per conoscere tutti i prodotti della linea Skincare della collezione KIKO Dark Treasure.

KIKO Dark Treasure Make Up: giochi di luce e bagliori metallici

Colori intensi e brillantezza, sono queste le parole chiave che caratterizzano la collezione Make Up KIKO Dark Treasure per l'Autunno 2018.

Gli occhi risplendono con le texture metallizzate ispirate alle pietre preziose, dalle tonalità dall'oro al bordeaux. La formula in gel arricchita con polvere di diamante del Metal Foil Eyeshadow scorre facilmente sulle palpebre, preparate con la Eye Base, rilasciando un colore pieno, ricco di riflessi metallici.

Se preferite gli ombretti in polvere, lasciatevi conquistare dalla texture setosa delle Eyeshadow Palette, le palette occhi super versatili con colori metallizzati e satinati per realizzare ogni tipo di look. A completare il trucco occhi troviamo il Waterproof Eye Marker e il Mascara Dark Treasure.

Il viso è perfezionato grazie al Foundation & Concealer, un prodotto 2 in 1 con polvere di diamante per esaltare la luminosità della pelle pur mantenendo un finish matte, e alla Finishing Powder, una cipria in polvere compatta dalla texture finissima e trasparente in applicazione, per rendere la pelle impeccabile anche in foto.

I volumi sono scolpiti con il Baked Bronzer e l'All In One Bronzer, per un look sunkissed naturale. Aggiungete poi un tocco bonne mine, con il Blush dalla texture leggera e vellutata. Per mettere in risalto i punti luce, c'è l'Highlighter dal finish metallico luminoso, per un look sofisticato ed elegante.

Le labbra si tingono di colori ad alto impatto e vengono esaltate da un finish vellutato, con i Matte Liquid Lip Colour, da abbinare con la rispettiva Lip Liner. Chi vuole osare con un effetto metallico e brillante anche sulle labbra può provare i nuovi Metal Lip Stylo, nelle tonalità più glamour di stagione.

Per completare il vostro beauty look, non possono mancare gli smalti perlati Nail Lacquer, da abbinare ai colori scelti per il vostro make up.

Scoprite nella gallery tutti i prodotti della collezione Make Up KIKO Dark Treasure, e i pennelli dedicati perfetti per realizzare i vostri look preferiti.