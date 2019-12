Make-up, profumi o skincare? Trovate il meglio dei regali di Natale da Sephora, la beauty destination da non perdere

Le luci del Natale cominciano ad animare le nostre città, gli alberi si vestono a festa con boule luccicanti, e iniziamo a pensare a quale sarebbe il dono perfetto per le persone che più amiamo.

Solo una cosa potrebbe rovinare questa magica atmosfera: dover correre a destra e sinistra per prendere i regali per tutti i nostri cari in giro in negozi diversi per le vie del centro.

E se ci fosse un'unica destinazione dove trovare i regali perfetti che piacciono a tutti, che tutti desiderano e che ci diano la sicurezza di andare a colpo sicuro centrando il cuore delle persone a cui li doniamo? C'è, e si chiama Sephora.

Nei suoi Beauty Store e su sephora.it trovate tutti i doni natalizi delle marche esclusive più amate e i coffret imperdibili per celebrare in bellezza il periodo più meraviglioso dell'anno.

Volete iniziare a farvi un'idea e a stilare la lista dei regali di Natale? Ecco una selezione di idee regalo che faranno felici tutte le vostre amiche, colleghe, mamma e zie, e faranno felici anche voi, perché troverete tutti i migliori regali a portata di mano in un unico negozio.

I pinguini sono la mascotte del Natale Sephora e animano il cofanetto di maschere per un trattamento dalla testa ai piedi.

€24,90

La cover scintillante in paillettes nere contiene la palette occhi con 24 ombretti multi-finish per creare infiniti look, oltre ad eyeliner, mascara e pennello dalla doppia punta.

€56

Un invito a celebrare le feste con gioia e divertimento attraverso una palette scomponibile che profuma di pan di zenzero appena sfornato. Contiene una palette occhi grande con 20 ombretti multi-effetto, una media con 6 ombretti glitter e opachi, e una piccola con polveri viso, oltre al mascara, al primer e al rossetto liquido.

€59,90

La nuova fragranza YSL è dedicata alle donne forti, audaci, pronte a vivere la propria vita in libertà, senza porsi limiti. Il set include l'eau de parfum da 50 ml e la versione mini del profumo.

€99,90

Pronte per una gita fuori porta con i best seller in versione mini. Il primer viso The POREfessional, il mascara BADgal BANG e il mascara sopracciglia Gimme Brow sono presentati in una divertente scatola di latta a forma di mini-van, a un prezzo anch'esso mini.

€24,90

L'inconfondibile profumo da 50 ml è accompagnato nel coffret da una travel size di fragranza spray da borsetta nella variante Pure Musc Eau de Parfum, dal caldo cuore di muschio e fiori bianchi.

€77

Omaggia le donne audaci con l'unione di fiori bianchi e note nere, per una fragranza luminosa e oscura al tempo stesso. Il coffret la propone in miniatura, con rossetto The Red n. 333 e mascara Volume Disturbia.

€32,50

Interamente dedicato alla cura delle mani, il set offre la maschera in guanti con aloe vera, il balsamo mani alla mandorla e il piccolo scaldino riutilizzabile a forma di pinguino.

€10,90