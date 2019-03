Per evitare che secchezza e desquamazione siano evidenziate, le pelli secche devono puntare su fondotinta fluidi con ingredienti idratanti

Pelle secca, sottile, opaca? Oppure disidratata, screpolata e leggermente desquamata? Il fondotinta deve tener conto di queste esigenze così da nasconderle e non evidenziarle. L’ideale è una base setosa, un prodotto con all’interno ingredienti idratanti, come l’acido ialuronico e l’acqua, che aiutano a mantenere la pelle morbida tutto il giorno.



Il giusto fondotinta



Il problema di questa tipologia epidermica è che, non essendo compatta a causa della secchezza e dell’eventuale desquamazione, il prodotto tende a essere assorbito. Così facendo evidenzia il tessuto cutaneo disconnesso e quindi tutte le “crepe” epidermiche. Quindi è meglio puntare sui fondotinta idratanti che donano un effetto naturale e luminoso rimpolpando la pelle e attenuando le imperfezioni.

L’acido ialuronico è quello più diffuso, assieme all’acqua, presente soprattutto nei cushion, e a mix di gel che restano molto leggeri e impalpabili sulla pelle; accanto anche ingredienti che aiutano a mantenere la pelle levigata come cristalli e polveri di ultima generazione mentre fiori e piante, come la margherita blu e gli estratti di larice, aiutano a mimetizzare eventuali pori dilatati. Inoltre anche complessi che agiscono in sinergia perché aiutano a riflettere la luce sulla pelle idratata così da darle maggiore luminosità.



Molto pigmentati, l’importante è che abbiano una texture leggera, meglio se fluida, così da mantenere il viso fresco e nutrito.

I fondotinta per le pelli secche 510 Teint Crème Lifting , Maria Galland

In crema, questo fondotinta è caratterizzato dal "soft focus effect" che aiuta a rendere meno visibili le increspature e le eventuali linee sottili. I peptidi all'interno svolgono un'azione nutriente mentre la vitamina C dona luminosità.

Lasting Finish 25h , Rimmel

Il Comfort Serum aiuta a mantenere un’idratazione istantanea e a una sensazione di leggerezza che protegge la pelle dalle aggressioni esterne, dai raggi UV e dai radicali liberi.

Il Comfort Serum aiuta a mantenere un'idratazione istantanea e a una sensazione di leggerezza che protegge la pelle dalle aggressioni esterne, dai raggi UV e dai radicali liberi.

Fondotinta Crema Lifting , Dolomia

Pensato per le pelli secche e più esigenti, questo fondotinta aiuta ad attenuare le imperfezioni e, grazie all'acido ialuronico e al mix di estratto di rosa alpina e cristalli delle Dolomiti, svolge un'azione levigante e idratante.



Pure Light , Yves Rocher

Disponibile da marzo, questo fondotinta è pensato per non seccare ulteriormente la pelle ed è ricco di acqua cellulare di edulis, un principio attivo tipico del marchio, dalle altissime proprietà idratanti.

Naked Skin One & Done Hybrid Complexion Perfector , Urban Decay

Con spf20, questo fondotinta migliora le imperfezioni grazie ai pigmenti contenuti che uniformano il colore e diffondo la luce così da far risultare la pelle più luminosa. All’interno ingredienti idratanti mantengono l’epidermide compatta.

Shameless , Marc Jacobs

Il fungo della neve, la variante botanica dell'acido ialuronico, e l'estratto di margherita blu, aiutano a lenire gli effetti dello stress ambientale e non solo e a mantenere alto il livello di idratazione.



Teint Intensément , Rouge Baiser

Dalla coprenza medio-alta, questo fondotinta ha un effetto mat ma la texture ultra leggera ricca di acido ialuronico e di estratto di larice che minimizza i pori.

fullscreen ...

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash