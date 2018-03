Il 6 Aprile il fenomeno Fenty Beauty arriva in Italia, in esclusiva da Sephora, con una linea make-up perfetta per ogni tipo di pelle!

Per celebrare il lancio di questa collezione make up Sephora e Grazia ti invitano a vivere un'esperienza unica.

Un'occasione imperdibile che ti consente, tramite un concorso su Grazia.it, di poter accedere a due eventi: il red carpet dell’evento di lancio della linea make up della star Rihanna, animato da Radio Deejay con La Pina, Diego e La Vale, e l’esclusivo party presso il Beauty Store Sephora di Corso Vittorio Emanuele a Milano, dove potrai ritirare una Gift Card del valore di 20€ per i tuoi primi acquisti.

A proposito di Fenty Beauty

Star della musica e icona di stile. Rihanna è una grande appassionata di make up.

Dopo aver sperimentato un’infinità di prodotti, Rihanna ha constatato la mancanza di una linea che fosse realmente adatta a tutte le tonalità di pelle. Così ha deciso di creare Fenty Beauty: una linea di make-up “in cui tutte le donne del mondo possono riconoscersi”.

Dopo aver spopolato in tutto il mondo, il brand finalmente sarà disponibile all'acquisto nei beauty store Sephora italiani a partire dal 6 Aprile 2018.

La gamma Fenty Beauty

Fenty Beauty propone un’ampia scelta di prodotti per il viso solitamente difficili da trovare, con formulazioni adatte a ogni tipo di pelle, ma incentrate su tonalità universali.

I prodotti Fenty Beauty sono inoltre ultra leggeri, modulabili e coprenti al tempo stesso e, soprattutto, garantiscono risultati assolutamente naturali.

Il range, che include un fondotinta uniformante, Pro Filt’r Soft Matte Fondotinta Long Lasting - declinato in ben 40 varianti di colore - ma anche primer viso, rossetti, illuminanti, kit da contouring e beauty tool ultra smart, è totalmente in linea con la stimolante visione che Rihanna ha del make-up.

Come ha infatti dichiarato la star: “Il make-up è fatto per divertirsi. Non dovrebbe mai essere visto come un’imposizione o un obbligo. Siate audaci, rischiate, osate sempre qualcosa di nuovo e di diverso”.

Il concorso

Non vedi l'ora di immergerti nell'audace mondo di Fenty Beauty? Non perdere nemmeno un secondo e partecipa al concorso che sarà attivo su www.grazia.it/fentybeauty dal 28 marzo 2018 al 3 aprile 2018, con estrazione finale il 4 aprile.

I 150 fortunati potranno accedere all’area adiacente al red carpet dell’evento di lancio che si terrà in un luogo segreto a Milano a partire dalle ore 18:00 del 5 Aprile.

I vincitori del concorso parteciperanno a seguire all’evento Fenty Beauty all’interno dello store Sephora di Corso Vittorio Emanuele dove riceveranno in omaggio una gift card del valore di 20 euro per poter acquistare i propri prodotti Fenty Beauty del cuore.

Attenzione, per vivere il lancio in negozio e ricevere la gift card non puoi perderti la red carpet experience.

Leggi tutti i dettagli nel regolamento.





Come partecipare

Per poter partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia.

Le adesioni da considerarsi valide saranno raccolte unicamente tramite compilazione completa del form sulla pagina dedicata www.grazia.it/fentybeauty.

I 150 vincitori saranno contattati via e-mail ricevendo il proprio codice di registrazione e le indicazioni necessarie per la consegna del premio.

Per consultare il regolamento completo vi invitiamo a visitare questa pagina.

Siete pronti a scoprire Fenty Beauty insieme a Sephora e Grazia? Ti assicuriamo divertimento, bellezza e sorprese che ti lasceranno a bocca aperta!