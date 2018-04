Fenty Beauty by Rihanna arriva in Italia nei beauty store Sephora. Ecco il racconto dell'esclusivo party di lancio

Grande entusiasmo e sorpresa lo scorso 5 aprile a Milano dove Rihanna in persona ha ospitato un importante evento per il lancio di Fenty Beauty by Rihanna in Italia presso gli East End Studios.

A intervenire, giornalisti, make-up artist, influencer e celebs, ospitati dalla star della musica per celebrare il suo beauty brand Fenty Beauty by Rihanna, un brand fun & glam che invita tutte le donne (e non solo!) a sperimentare con il trucco in accordo con la propria personalità.

Fenty Beauty by Rihanna, in vendita esclusiva dal 6 aprile in 100 store Sephora in Italia e su www.sephora.it, è il coronamento del sogno di Rihanna di proporre una linea make up inclusiva, adatta a ogni incarnato.

In questa occasione, dove Rihanna ha incantato gli ospiti con la sua presenza magnetica, è stata offerta un'anteprima della gamma, un range inclusivo studiato nei minimi dettagli e fortemente voluto dalla star.

La sua particolarità? Quella di essere una make up messa a punto per enfatizzare la naturale bellezza di ogni tipo di etnia, senza restrizioni.

Come spiegato dalla star infatti, Fenty Beauty è una linea di make-up “in cui tutte le donne del mondo possono riconoscersi”.





Nel corso della serata la linea è stata rivelata agli ospiti consentendo loro di testare in prima persona – sotto la guida del Global Artistry Team Fenty Beauty che ha creato Fenty-look personalizzati – tutte le referenze della gamma.

Tra un drink, una foto e un momento di "gioco" 100% Fenty, il range trucco Fenty è stato il protagonista del party.

Tra le novità, impossibile non citare il già amatissimo (in tutto il mondo, e da oggi anche in Italia!) fondotinta Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation, gli illuminanti Killawatt Freestyle Highlighter per un make up extra glowy in stile pop-star, il gloss con burro di karité Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, perfetto per enfatizzare e volumizzare le labbra in ogni occasione e i coloratissimi Mattemoiselle Plush Matte Lipsticks, rossetti opachi in stick dal finish "petalo" per un effetto moda vellutato e confortevole - i preferiti di Riri.





Come sempre, Rihanna ha aggiunto il suo tocco personale all'evento con esperienze interattive e coinvolgenti.

Gli ospiti si sono infatti lanciati in attività super fun firmate Fenty Beauty, come il tunnel in cui scoprire le 40 tonalità del fondotinta Pro Filt’r e matchare quello perfetto per la propria pelle, una telecamera oversize con la forma dell’iconico rossetto Stunna Lip Paint davanti a cui egistrare messaggi misteriosi e una vasca di sfere ispirata al Summer Body Fairy Bomb Glittering Pom Pom.

In particolare, la vasca di sfere ricca di glitter ha fatto tornare bambini i partecipanti, in un clima divertente che ha contagiato tutti, Rihanna compresa.

Anche la star è infatti entrata nella vasca giocando con la sua famiglia, intervenuta con lei al party per celebrare il grande lancio di Fenty Beauty in Italia.

A rendere ancora più speciale la serata, un assaggio di estate con la presentazione modiale di Fenty Beauty Summer 2018 Body Collection, Beach, Please!, che comprende Body Lava Body Luminizer, un fluido luminoso per il corpo, Fairy Bomb Glittering Pom Pom, un maxi puff infuso di microglitter, e il pennello Face & Body Kabuki Brush.

La collezione, lanciata in Italia in concomitanza con gli altri Paesi, è la perfetta sitesi dello stile di Riri: scintillante, eye-catchy e glam.

Per rendere l'incarnato di Rihanna ancora più bronzeo e glowy in questa occasione la make up artist Priscilla Ono ha scelto proprio queste novità per il suo body-make up. L'effetto? Luminoso e unico, da copiare.

Dopo l'evento di lancio, Rihanna ha sorpreso i clienti di Sephora presso il Flagship store Sephora di Corso Vittorio Emanuele a Milano, raggiungendo i fan a passo di musica tra applausi e urla di gioia.

Insieme all'anteprima della vendita online su Sephora.it, il Flagship store Sephora di Corso Vittorio Emanuele è stato il primo negozio a vendere i prodotti Fenty Beauty in Italia aprendo le porte per un esclusivo shopping event firmato Fenty Beauty, la sera prima del lancio ufficiale nel paese, diventando così il primo beauty store ad aver aperto il negozio di notte in Italia.

Rihanna ha intrattenuto nel Sephora Beauty Hub clienti e fan riservando ai più fortunati qualche personale ritocco al make up, trasformando la notte milanese in un beauty moment indimenticabile.

Tutte le foto dell'evento Fenty Beauty con Rihanna

Sfogliate la gallery per vedere tutti gli scatty del party Fenty Beauty tenutosi a Milano lo scorso 5 aprile e rivivere insieme a noi la magia dell'incontro con Rihanna.

Fenty Beauty by Rihanna: le foto del party Rihanna posa per i fotografi al lancio italiano di Fenty Beauty.

Gli Est End Studios di Milano in stile Fenty Beauty,

Il rossetto liquido opaco Stunna Lip Paint.



La vasca di sfere ispirata al Summer Body Fairy Bomb Glittering Pom Pom.

Rihanna e Caterina Balivo.

Ludovica Coscione.



Alessandra Airò.

Federica Sabatini.

Caterina Balivo.



Ivana Lotito.

Angela Fontana.

Rihanna e sua madre, la make up artist Monica Braithwaite.



Rihanna posa con la sua famiglia.

Ludovica Coscione.

Rihanna mostra un incarnato super glowy grazie ai prodotti della Limited Edition Fenty Beauty Summer 2018 Body Collection, Beach, Please!.



Rihanna con Bertrand Souleau Thierry e il Team Sephora.

Guillaume Motte con Rihanna e il Team Sephora.

Bertrand Souleau Thierry, Direttore Generale Sephora Italia e Guillaume Motte, Presidente Europa e Medio Oriente di Sephora.



Il Team Sephora.

Diego, La Vale e La Pina.

La Pina al make up.



Diego, Ludovica Coscione e La Vale.

I fan in attesa di Rihanna.

/ 23 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Credits Ph.: Getty Images